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В бундестаге отставку Меркель встретили аплодисментами

08 декабря 2021, 13:35  •  119 • Политика
Ангела Меркель. Фото: John Macdougall/dpa/www.globallookpress.com
"Вечный канцлер" покидает пост 8 декабря
Немецкие парламентарии поаплодировали уходящей с поста канцлера Ангеле Меркель, которая занимала должность главы государства 16 лет. На опубликованном ролике можно заметить, что  депутаты встают с трибун, чтобы почтить и.о. канцлера, отправляющуюся в отставку 8 декабря.
Известно, что в Берлине проходит заседание парламента, на котором должны избрать нового канцлера. Ожидается, что на пост главы федерального правительства изберут Олава Шольца – главы социал-демократической фракции, который должен прийти на смену Меркель. Согласно законодательству Германии, внесением кандидатуры на пост главы правительства занимается президент – Франк-Вальтер Штайнмайер.
В обязаности канцлера, как первого лица государства, входит формирование основных направлений немецкой политики, за которые он несет ответственность. Его деятельность подотчетна парламенту. Бундестаг может сместить канцлера с поста, если выразит ему недоверие посредством конструктивного вотума.
Заседание проходит с девяти утра и длится девяносто минут. Шольца называют будущим канцлером из-за наличия большинства голосов – политик пользуется поддержкой не только своих соратников по фракции, но и симпатиями "Зеленых" и СвДП. После полудня бундестаг объявит состав нового правительства.
Меркель уходит с поста по собственной инициативе. После шестнадцати лет в кресле она не стала выдвигать кандидатуру на выборы.
Ранее сообщалось, что Меркель уже определилась с песней, которая прозвучит во время прощальной церемонии: выбор исполняющей обязанности канцлера пал на композицию "Ты забыл цветную пленку" в исполнении Нины Хаген.

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