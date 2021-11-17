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В бундестаге оценили указ Путина о Донбассе
17 ноября 2021, 17:35 • 280 • Политика
Власти Германии считают, что указ о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским соглашениям.
В Германии заявили, что указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" противоречит минским соглашениям. Президент России Владимир Путин ранее утвердил указ, по которому товарам народных республик Донбасса упрощается возможность попасть на рынки России.
Однако на Украине, а затем и в ФРГ увидели в этом распоряжении двойное дно. Как заявили в бундестаге Германии, этот документ якобы способствует "дальнейшему отделению Донбасса".
Кроме того, отметил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, указ противоречит духу и букве минских соглашений.
Ранее власти Украины распорядились об экономической блокаде ЛНР и ДНР.
Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти народных республик Донбасса начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
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