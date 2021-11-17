В бундестаге оценили указ Путина о Донбассе

Власти Германии считают, что указ о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским соглашениям.

В Германии заявили, что указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" противоречит минским соглашениям. Президент России Владимир Путин ранее утвердил указ, по которому товарам народных республик Донбасса упрощается возможность попасть на рынки России.

Однако на Украине, а затем и в ФРГ увидели в этом распоряжении двойное дно. Как заявили в бундестаге Германии, этот документ якобы способствует "дальнейшему отделению Донбасса".

Кроме того, отметил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, указ противоречит духу и букве минских соглашений.

Ранее власти Украины распорядились об экономической блокаде ЛНР и ДНР.

Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти народных республик Донбасса начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.