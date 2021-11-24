В Бундестаге обвинили США во вмешательстве в чужие дела из-за санкций против "Северного потока 2"

Представитель немецкой партии "зеленых" Омид Нурипур раскритиковал введение американских санкций из-за строительства газопровода. Он уличил власти США во вмешательстве в дела, к которым они не имеют отношения.

В Бундестаге раскритиковали новые санкции, которые готовятся ввести США из-за "Северного потока -2". Представитель немецкой партии “зеленых”, выступавшей против строительства газопровода, неожиданно "проехался" по политике американцев и признал, что Белый дом сует нос не в свои дела.

Ранее партия "Союз-90/зеленые" противилась возведению трубопровода. Член фракции Омид Нурипур заявил, что его сподвижники по-прежнему не поддерживают "Северный поток — 2", но США не имеет к этому проекту никакого отношения.

"Новые санкции США неприемлемы. "Зеленые" всегда боролись против газопровода, но мы не понимаем, к какой дружбе здесь стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", — цитирует Reuters Омида Нурипура.

Накануне американский госсекретарь Блинкен объявил, что США готовы ввести новые санкции, связанные с газопроводом из России в Германию. Под них попадают обе стороны.