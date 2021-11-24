|
В Бундестаге обвинили США во вмешательстве в чужие дела из-за санкций против "Северного потока 2"
24 ноября 2021, 05:25 • 144 • Политика
Представитель немецкой партии "зеленых" Омид Нурипур раскритиковал введение американских санкций из-за строительства газопровода. Он уличил власти США во вмешательстве в дела, к которым они не имеют отношения.
В Бундестаге раскритиковали новые санкции, которые готовятся ввести США из-за "Северного потока -2". Представитель немецкой партии “зеленых”, выступавшей против строительства газопровода, неожиданно "проехался" по политике американцев и признал, что Белый дом сует нос не в свои дела.
Ранее партия "Союз-90/зеленые" противилась возведению трубопровода. Член фракции Омид Нурипур заявил, что его сподвижники по-прежнему не поддерживают "Северный поток — 2", но США не имеет к этому проекту никакого отношения.
"Новые санкции США неприемлемы. "Зеленые" всегда боролись против газопровода, но мы не понимаем, к какой дружбе здесь стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", — цитирует Reuters Омида Нурипура.
Накануне американский госсекретарь Блинкен объявил, что США готовы ввести новые санкции, связанные с газопроводом из России в Германию. Под них попадают обе стороны.
Подпишитесь на нас
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2021, 02:45
|
21 ноября 2021, 05:05
|
20 ноября 2021, 05:10
|
23 ноября 2021, 04:55
|
22 ноября 2021, 13:45
|
22 ноября 2021, 13:45
|
21 ноября 2021, 18:30