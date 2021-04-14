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В бундестаге назвали усиление контингента США в ФРГ неправильным сигналом Киеву

14 апреля 2021, 01:05  •  82 • Политика
Анонсированное главой минобороны Германии усиление контингента США в ФРГ может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе. Об этом в разговоре с «РИА Новости» 13 апреля заявил член комитета бундестага Германии по обороне Александр Ной.
«Усиление европейского присутствия американских вооруженных сил, насчитывающих около 35 тысяч солдат в одной только Германии, стало явно неверным сигналом для нынешней очень напряженной военной ситуации в Восточной Европе», — сказал Ной.
По его словам, посыл обнадеживающих сигналов Киеву не является правильной тактикой со стороны США и НАТО.
«Это правда, что горячие националисты и реваншисты в Киеве чувствуют себя воодушевленными, могут даже устроить инсценировку военного инцидента, чтобы получить военную поддержку США — с целью как минимум «вернуть назад» Донбасс, если уж не Крым», — уточняет он.
Ной привел в пример экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который так же ошибочно надеялся на поддержку США своей военной кампании на территории Южной Осетии.
Депутат призвал правительство Германии «дать понять по всем каналам, что нельзя ожидать поддержки Германией этой политики дестабилизации и конфронтации зависимой от США Украины, которая направлена против Москвы».
Александр Ной добавил, что сценарий военного конфликта между США и РФ должен вынудить ФРГ отказаться от увеличения контингента США в Германии.
«Требования США о перевооружении и увеличении военного бюджета остаются. Теперь Вашингтон даже хочет отправить специального представителя по «Северному потоку — 2», у которого нет другой задачи, кроме как не допустить завершения строительства газопровода межу Россией и Германией на последних нескольких километрах. Это ясно показывает, на каком коротком поводке предполагается держать Берлин на другой стороне Атлантики», — считает парламентарий.
В этот же день в Пентагоне объяснили, что дополнительная отправка американских военных в Германию является подтверждением хороших отношений Вашингтона с союзниками по НАТО.
Военнослужащие прибудут на территорию ФРГ осенью. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, данный шаг направлен на обеспечение «обороны и сдерживания» в Европе и создание возможностей, позволяющих предотвратить конфликты или «сражаться и побеждать».
12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. По его словам, стране необходима финансовая поддержка, а также больше оружия «для усиления противостояния России».
В свою очередь в Североатлантическом альянсе ответили, что находятся на стороне Украины и оказывают поддержку для того, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность. Генсек НАТО Йен Столтенберг подчеркнул, что поддержка организации в отношении суверенитета Украины остается непоколебимой. Он уточнил, что альянс не признает Крым в составе России.

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