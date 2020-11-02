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В бундестаге назвали мафиозными методы США против "Северного потока - 2"

02 ноября 2020, 19:05  •  107 • Политика
Фото: Jörg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Немецкий депутат выступил против выплаты Берлином "отступных" Вашингтону за отмену санкций
Германия не должна платить Соединенным Штатам "откупные" за отказ от введения американскими властями ограничительных мер в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Действия Вашингтона все больше напоминают методы мафии, которая добивается своего с помощью угроз и шантажа. Об этом заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью изданию Junge Welt.
Так он прокомментировал информацию о том, что официальный Берлин готов заключить сделку с Вашингтоном, т.е. оплатить строительство двух терминалов по приему американского СПГ, который вообще не будет нужен Германии после запуска "СП-2".
Ранее Штаты пригрозили ввести санкции в отношении оператора порта в Заснице, поскольку он якобы ставит под угрозу национальную безопасность США, поддерживая российский газопровод. Журналист поинтересовался у депутата, насколько велика "террористическая угроза", которую представляет немецкая гавань.
"Она равна нулю. Речь идет только о соблюдении собственных экономических интересов США. Это чудовищный процесс", – считает представитель бундестага.
В издании отметили, что министр финансов Олаф Шольц предложил американскому правительству миллиард евро, если оно не введет санкции против "СП-2". Эрнста спросили, является ли это хорошей инвестицией или обыкновенной взяткой.
"Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен. Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию", – подчеркнул Эрнст.
Ранее сегодня стало известно, что австрийская энергетическая компания OMV, участвующая в строительстве балтийского газопровода, подаст апелляцию на решение польского регулятора UOKiK взыскать с нее штраф за финансирование "СП-2".
На прошлой неделе мы писали о том, что российский трубоукладчик "Академик Черский" прошел этап модернизации, а его экипаж тренировки, и готов продолжить строительство оставшихся 160 км российского проекта. Сейчас судно находится в немецком порту Мукран города Засниц.

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