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В бундестаге испугались расплаты за остановку "Северного потока - 2"

08 сентября 2020, 10:45  •  177 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие политики не готовы жертвовать деньгами и репутацией из-за сомнительной истории с отравлением
Заморозка проекта "Северный поток-2" из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексей Навального стала бы большой ошибкой. Об этом заявил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его мнению, Германии нельзя отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Это повредит репутации федеральных властей, прежде поддерживающих "Северный поток-2", и станет финансовым ударом по немецким компаниям, которые вложили большие деньги в проект.
"Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", – оценил парламентарий возможную остановку проекта.
Вместе с тем, Клаус призвал Москву и Берлин к "прозрачному" обмену информацией для расследования дела Навального, передает РИА "Новости" со ссылкой на Die Welt.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила введение санкций против РФ из-за отравления оппозиционного блогера, в том числе затрагивающие строительство "Северного потока-2". Этот сигнал с воодушевлением восприняли в США. Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил, что поддержит все шаги европейцев против "Северного потока-2".
Однако в разумности подобного шага усомнился министр экономики Германии Петер Альтмайер. По его словам, еще не было ни единого случая, когда Запад заставил Россию изменить свою позицию при помощи санкций, сообщает DW. Он подчеркнул, что мириться с нарушением прав человека нельзя, но и принимать неэффективные меры, которые только ужесточают противостояние в мире, нет смысла.
Встала на защиту "Северного потока-2" и глава правительства Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг. Она отметила, что преступление против Навального необходимо расследовать, однако его нельзя использовать для того, чтобы ставить под сомнение газовый проект.
"Те, кто сейчас требует остановить строительство газопровода из РФ в ФРГ, всегда были противниками проекта", – заявила Швезик немецким журналистам.
Навальный впал в кому 20 августа и по требованию жены был перевезен в немецкий госпиталь "Шарите". Местные специалисты заявили, что он был отравлен боевым токсином типа "Новичок". В понедельник. 7 сентября, стало известно, что блогер уже не в коме.
Накануне в России оценили влияние ситуации с Навальным на "Северный поток-2".

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