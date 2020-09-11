В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по расследованию «дела Навального»

Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали диагностики состояния здоровья блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов. Об этом говорится в их совместном заявлении, подписанном с немецкой стороны Робби Шлундом, а с российской — Павлом Завальным.

«Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и надеемся, что он поправится полностью. Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков», — приводит текст документа «РИА Новости» в пятницу 11 сентября.

Ранее в этот же день врио начальника Следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил, что российская сторона готовит дополнительный запрос к Берлину об оказании правовой помощи в связи с выходом Навального из комы, о чем ранее сообщали СМИ.

Российские правоохранители также намерены просить не только о возможности присутствовать на следственных действиях, которые будет проводить немецкая сторона, но и задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа.

В немецкой клинике заявили, что обнаружили у россиянина признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи не выявили в ходе обследования больного интоксикации этим веществом. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на данные специальной лаборатории бундесвера заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы неких материалов для расследования.

В МИД России в свою очередь неоднократно призывали Берлин к сотрудничеству, а затем выразили решительный протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене, пишет «Газета.ру». Если Германия не предоставит «предметный и развернутый ответ» на запросы о состоянии россиянина, это будет расценено как отказ Берлина в установлении истины в рамках объективного расследования, а дальнейшие действия в контексте ситуации будут рассматриваться как провокация.

9 сентября Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты анализов Навального. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц после этого заявила, что теперь Берлин не видит условий для передачи этих же данных непосредственно Москве.

Однако постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин отметил, что немецкая сторона до сих пор не передала в ОЗХО никаких материалов по «делу Навального», о наличии которых заявляла ранее. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать на диалоге с Берлином по ситуации с блогером. Россия, по его словам, готова к сотрудничеству как с ФРГ, так и с международной организацией.