В бундестаг войдёт первый трансгендер

Кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером, которая попадёт в парламент Германии.

Телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что в немецком парламенте впервые появится женщина-трансгендер. Согласно предварительным результатам голосования, это будет кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер из Баварии.

Она получила 23,6% голосов. Как поясняет издание, даже если Гансерер не получит прямой мандат, она всё равно пройдёт в бундестаг по партийным спискам.

Гансерер планирует работать по вопросам экологии и отстаивать права секс-меньшинств, политик с 2013 года была членом регионального парламента в Баварии.