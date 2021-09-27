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В бундестаг войдёт первый трансгендер

27 сентября 2021, 10:35  •  160 • Политика
Кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером, которая попадёт в парламент Германии.
Телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что в немецком парламенте впервые появится женщина-трансгендер. Согласно предварительным результатам голосования, это будет кандидат от партии "Зелёные" Тесса Гансерер из Баварии.
Она получила 23,6% голосов. Как поясняет издание, даже если Гансерер не получит прямой мандат, она всё равно пройдёт в бундестаг по партийным спискам.
Гансерер планирует работать по вопросам экологии и отстаивать права секс-меньшинств, политик с 2013 года была членом регионального парламента в Баварии.

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