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В Бухаресте воровство у американских военных назвали особенностью румынской культуры
14 декабря 2021, 10:15 • 159 • Политика
США сами виноваты, что не учли менталитет местных жителей
На международной арене разгорелся грандиозный скандал. Вашингтонская администрация обвинила Бухарест в систематических кражах авиационного топлива с расположенной на румынской территории базы НАТО. Впрочем, Румынию таким заявлением пристыдить не удалось – там не видят ничего "такого" в факте воровства у американцев.
С оригинальным ответом на претензии Соединенных Штатов Америки выступил руководитель главного оборонного ведомства Румынии Василе Дынку. Высокопоставленному румыну пришлось реагировать на обвинения со стороны Пентагона. Американцы заявили, что за несколько лет с авиабазы Североатлантического альянса "Михаил Когэлничану" было украдено огромное количество топлива.
Вашингтонскую администрацию возмутило такое поведение партнеров по НАТО, а также весьма расстроили подсчеты ущерба. За примерно четыре года похитители топлива обокрали американцев примерно на два миллиона долларов. Однако вместо извинений и обещаний все возместить, США услышали от Румынии весьма необычный ответ.
Дынку заявил, что американцы сами во всем виноваты. Мол, пункт снабжения был расположен где-то за пределами территории их авиабазы. Такая небрежность и обернулась для США серьезными потерями. Румын подчеркнул, что американцам стоило бы более детально ознакомиться с национальными особенностями его сограждан.
"Они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", – отрезал глава румынского Минобороны.
Тем временем, натовский блок продолжает проявлять агрессивность по отношению к нашей стране. Недавно в Москве назвали условие военного ответа на недружественные действия Североатлантического альянса.
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