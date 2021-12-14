Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угроз...
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Д...
Главная / Политика

В Бухаресте воровство у американских военных назвали особенностью румынской культуры

14 декабря 2021, 10:15  •  159 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
США сами виноваты, что не учли менталитет местных жителей
На международной арене разгорелся грандиозный скандал. Вашингтонская администрация обвинила Бухарест в систематических кражах авиационного топлива с расположенной на румынской территории базы НАТО. Впрочем, Румынию таким заявлением пристыдить не удалось – там не видят ничего "такого" в факте воровства у американцев.
С оригинальным ответом на претензии Соединенных Штатов Америки выступил руководитель главного оборонного ведомства Румынии Василе Дынку. Высокопоставленному румыну пришлось реагировать на обвинения со стороны Пентагона. Американцы заявили, что за несколько лет с авиабазы Североатлантического альянса "Михаил Когэлничану" было украдено огромное количество топлива.
Вашингтонскую администрацию возмутило такое поведение партнеров по НАТО, а также весьма расстроили подсчеты ущерба. За примерно четыре года похитители топлива обокрали американцев примерно на два миллиона долларов. Однако вместо извинений и обещаний все возместить, США услышали от Румынии весьма необычный ответ.
Дынку заявил, что американцы сами во всем виноваты. Мол, пункт снабжения был расположен где-то за пределами территории их авиабазы. Такая небрежность и обернулась для США серьезными потерями. Румын подчеркнул, что американцам стоило бы более детально ознакомиться с национальными особенностями его сограждан.
"Они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", – отрезал глава румынского Минобороны.
Тем временем, натовский блок продолжает проявлять агрессивность по отношению к нашей стране. Недавно в Москве назвали условие военного ответа на недружественные действия Североатлантического альянса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



159
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя д...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
09 декабря 2021, 09:25
Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.