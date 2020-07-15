В Бухаресте решили лишить Иона Кику румынского гражданства

Молдавская оппозиция никак не договорится по поводу отставки правительства Кику

В Бухаресте решили, что молдавского премьер-министра Иона Кику необходимо лишить румынского гражданства, которого он недостоин. С такой инициативой выступил депутат румынского парламента Константин Кодряну, направив заявление в Национальный орган гражданства Румынии (ANC). Однако процедура эта оказалась достаточно долгой и специальное заседание по этому вопросу соберётся только 14 января будущего года.

«Процедура сложная, долгая, но это не помешает мне выполнить свой долг. Надеюсь, Национальный орган гражданства примет правильное решение»,

– уверен Константин Кодряну.

Румынский депутат принял такое решение после того, как на замечание евродепутата от Бухареста Зигфрида Мурешана по поводу того, что Молдова не справляется ни с эпидемией коронавируса, ни с коррупцией, молдавский премьер посоветовал обратить внимание на Румынию, в которой обстоятельства в этих сферах обстоят ещё хуже.

В Румынии очень обиделись, ведь до этого никто в Молдавии на протяжении последних тридцати лет не смел резко отвечать на замечания из Бухареста, тогда и появилась идея лишить Кику румынского гражданства.

Сам премьер-министр пояснил, что румынское гражданство получил лет двадцать назад, когда активно занимался бизнесом.

«Долгое время моя деятельность была связана с бизнесом, в том числе в Румынии. Ясно, что гражданство ЕС, если рассуждать с точки зрения бизнесмена, предлагало много возможностей, и я воспользовался этим. Я очень уважаю румынское государство. Но и молдавское государство уважаю не меньше, прежде всего, потому что это моя родина»,

– отметил Ион Кику.

В Молдавии премьера полностью поддержали социалисты, а коммунисты даже выступили со специальным коммюнике, в котором отметили – «впервые за последние десять лет кто-то позволил себе осадить румынского и европейского чиновника, что само по себе является выдающимся событием».

«Румынские политики привыкли, что в Молдавии им все смотрят в рот и повторяют каждое слово и действие, исполняя все прихоти. В последние 10 лет всё практически вернулось в то время как румыны даже не считали нужным с уважением относиться к названию Республика Молдавия, величая её Басарабией»,

– говорится в тексте коммюнике.

Между тем в парламенте Молдовы продолжается шоу под названием «отправь премьера в отставку». Так, во вторник, 14 июля, депутаты фракции «Платформа DA» объявили о том, что уже подписали текст вотума недоверия правительству Иона Кику и теперь ждут того же от бывших союзников по блоку ACUM – партии PAS Майи Санду. Однако Санду не спешит соглашаться на такую авантюру, как отставка правительства в условиях всех возможных кризисов, поэтому объявила, что должна подумать. До следующей недели, а там видно будет.