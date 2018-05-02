В будущее без тормозов и стоп-кранов • 118 • Аналитика







Мир становится очень опасным местом, потому что в нём не действуют никакие законы и правила. Очередные тому потверждения идут буквально косяком. Вот, например, минувший день отметился сразу несколькими страховидными «новеллами» международной жизни.





Во-первых, так называемая «западная коалиция» во главе с США объявила о переходе в наступление на территории Сирии против последних анклавов ИГИЛ (запрещено в РФ). На первый взгляд, просто прекрасная новость! Благородные «мэны» и «вумэны» Запада несут освобождение многострадальной сирийской земле.



Одна только неувязочка! Этих «освободителей» никто в Сирию не приглашал и с юридической точки зрения они точно такие же оккупанты и захватчики, как те же игиловцы. А если так, то такое «освобождение» Сирии сведется в лучшем случае к замене одного супостата другим.



А в худшем оная разбойная коалиция вполне может пойти войной и прямо на законное правительство Сирии и её вооруженные силы. Скорее всего, так оно и будет, поскольку «освободители» в лице представителя госдепа США уже объяили, что будут «защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения».



Вопрос: от кого защищать? Коль скоро западная рать пошла войной на ИГИЛ, то понятно, что атакуемые тоже будут стрелять. И поэтому как-то странно особенно напирать на то, что от них придется защищаться. Это вроде как само собой разумеется. Что-то в этой фразе явно не так!



И понимать её, скорее всего, надо как прозрачный намек на то, что США не потерпят вмешательства в их операции каких-либо третьих сил, от которых они и намерены «защищаться». А таковыми «третьими силами» в данном случае могут быть только правительственные войска Сирии, верное правительству страны народное ополчение, либо законные союзники САР из состава вооруженных сил России или Ирана.



То есть, иначе говоря, США вполне доходчиво дают понять, что они будут бить по сирийской армии и по её союзникам, если те посмеют мешать их действиям.



Чем-то это мне напоминает историю с одним гитлеровским генералом, который жаловался, что русские воюют не по правилам, то есть имеют наглость стрелять в немецких солдат, которые пришли их освободить от «кровавой большевистской диктатуры».



И эти туда же! Мало того, что влезли без спросу на чужую землю, так еще и собираются «защищать» её от её же хозяев! Угрозы сирийцам, судя по всему, озвучены неспроста. Ибо оная коалиция под благовидным предлогом «уничтожения последних оплотов ИГИЛ» вполне способна развернуть наступление в глубину Сирии. В том числе на территории, контролируемые законным правительством.







Как видно на этой карте, один из таких «оплотов» находится западнее реки Евфрат, которая считается чем-то вроде естественной границы между американской зоной оккупации и остальной Сирией. С другой стороны этого игиловского анклава находится еще один американский форпост – захваченная таким же «явочным порядком» база Эт-Танф (в районе границы с Иорданией). Таким образом, возникает соблазнительная «стратегическая идея». Одновременным движением с двух сторон, с востока и юго-запада, достичь игиловской территории и таким образом отхватить от Сирии еще добрую треть ее земли. Тем более что со своими подопечными «бармалеями» американцы наверняка легко договорятся. Запишут их курдами или в «свободную сирийскую армию», и всего делов. Своя рука владыка!



Вряд ли случайным является и тот факт, что в последние дни резко обострилась ситуация под Дейр-эз- Зором – ключевом городе на берегу Евфрата, который контролирует Сирия. Туда стягиваются значительные силы курдов, которые выступают в качестве американской пехоты в сирийской войне. Август 1914-го опять впереди?



Таким образом, «освободительный поход» западной коалиции в Сирии может на самом деле стать очередной фазой ее абсолютно беззаконного вторжения на сирийскую территорию с целью захвата значительной части этой страны. Так им проще будет диктовать условия оставшейся не захваченной части.



Такой вот совершенно замечательный пример того, как в международном масштабе реализуется известный принцип уголовного мира: закон – тайга, а прокурор — медведь.



Кстати, так совпало, что, опять же, накануне реальный хозяин всей этой разношерстной «коалиции», американский Пентагон, объявил о «суверенном праве Израиля» наносить воздушные удары по территории Сирии. Как вам такая юридическая новелла? Захотел кого-нибудь разбомбить, объяви, что это твое «суверенное право», и вперед, с песней!



Но только попробуй кто-нибудь, кроме самого просвещенного Запада, объявить о своем суверенном праве бомбить например, город Вашингтон! Подымется такой вой о покушении на святая святых, свободу и независимость Америки, что чертям в аду тошно станет. То есть "право" в его западном понимании — это что-то вроде ниппеля, удобного тем, что действует только в одну сторону.



А вот еще фокус того же минувшего дня. Объявлено, что британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией». Что еще за «воздушная полиция» такая, спросите вы. Отвечу честно: черт его знает! Потому что нет такого понятия в международном воздушном праве от слова совсем. Есть суверенное воздушное пространство национальных государств, в пределах которого их военно-воздушные силы выполняют известные функции по защите своих пограничных рубежей. А лезть туда без спросу никому не дозволено. И есть международное воздушное пространство, в котором все воздушные суда, независимо от их национальной принадлежности, военные и гражданские, абсолютно равноправны и могут лететь, куда хотят, подчиняясь общим правилам аэронавигации. Никакой «военно-воздушной полиции» ни в каких писаных международных законах нет даже следа. Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ



Тем не менее, вот она! Уж летает над Черным морем и готовится «предотвращать возможные угрозы». Которые, надо так понимать, будут квалифицировать в качестве таковых сами натовские «воздушные полицейские». Не понравится им, скажем, как и куда летит российский патрульный самолет, и они этого «правонарушителя», стало быть, будут «профилактировать». Хорошо, если только поорут малость по радио о своем недовольстве. А то еще, неровен час, огонь откроют. А почему бы и не открыть, если никаких законов уже не существует, и каждый, кто хочет, может объявить себе хоть «воздушным полицейским», хоть летающим гаагским судом!



И это только новости одного дня! Деградация системы международного права идет устрашающими темпами. Не зря генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на днях фактически констатировал паралич международного права, когда заявил, что «механизмы и гарантии, которые существовали в прошлом и позволяли справляться с рисками эскалации, судя по всему, более не существуют».



То есть, человечество фактически находится в мчащемся под уклон поезде, у которого отказали тормоза и вдобавок не работают все стоп-краны. Не надо быть почетным железнодорожником, чтобы понимать: шансы у такого состава остаться на рельсах есть только до первого крутого поворота. А таких поворотов на пути этого «поезда» в приходящем во все большую нестабильность мире с каждым днем обозначается все больше. И каждый из них может стать для нас, его пассажиров, роковым. Именно так, в обстановке всеобщего хаоса и паралича всех правовых стоп-кранов, начинались мировые войны. И очень похоже на то, что светлое будущее человечества будет «освещено» в основном заревом очередного глобального пожара.



Избежать такой перспективы в условиях каждодневного обрушения общепринятой законности и правопорядка, в ситуации, когда сила права стремится к нулю, а право силы не знает границ, возможным не представляется. Уничтожение общеобязательных норм международного права, принимающее с каждым днем все больший размах, является основным драйвером скатывания человечества к новой мировой войне.Мир становится очень опасным местом, потому что в нём не действуют никакие законы и правила. Очередные тому потверждения идут буквально косяком. Вот, например, минувший день отметился сразу несколькими страховидными «новеллами» международной жизни.Во-первых, так называемая «западная коалиция» во главе с США объявила о переходе в наступление на территории Сирии против последних анклавов ИГИЛ (запрещено в РФ). На первый взгляд, просто прекрасная новость! Благородные «мэны» и «вумэны» Запада несут освобождение многострадальной сирийской земле.Одна только неувязочка! Этих «освободителей» никто в Сирию не приглашал и с юридической точки зрения они точно такие же оккупанты и захватчики, как те же игиловцы. А если так, то такое «освобождение» Сирии сведется в лучшем случае к замене одного супостата другим.А в худшем оная разбойная коалиция вполне может пойти войной и прямо на законное правительство Сирии и её вооруженные силы. Скорее всего, так оно и будет, поскольку «освободители» в лице представителя госдепа США уже объяили, что будут «защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения».Вопрос: от кого защищать? Коль скоро западная рать пошла войной на ИГИЛ, то понятно, что атакуемые тоже будут стрелять. И поэтому как-то странно особенно напирать на то, что от них придется защищаться. Это вроде как само собой разумеется. Что-то в этой фразе явно не так!И понимать её, скорее всего, надо как прозрачный намек на то, что США не потерпят вмешательства в их операции каких-либо третьих сил, от которых они и намерены «защищаться». А таковыми «третьими силами» в данном случае могут быть только правительственные войска Сирии, верное правительству страны народное ополчение, либо законные союзники САР из состава вооруженных сил России или Ирана.То есть, иначе говоря, США вполне доходчиво дают понять, что они будут бить по сирийской армии и по её союзникам, если те посмеют мешать их действиям.Чем-то это мне напоминает историю с одним гитлеровским генералом, который жаловался, что русские воюют не по правилам, то есть имеют наглость стрелять в немецких солдат, которые пришли их освободить от «кровавой большевистской диктатуры».И эти туда же! Мало того, что влезли без спросу на чужую землю, так еще и собираются «защищать» её от её же хозяев! Угрозы сирийцам, судя по всему, озвучены неспроста. Ибо оная коалиция под благовидным предлогом «уничтожения последних оплотов ИГИЛ» вполне способна развернуть наступление в глубину Сирии. В том числе на территории, контролируемые законным правительством.Как видно на этой карте, один из таких «оплотов» находится западнее реки Евфрат, которая считается чем-то вроде естественной границы между американской зоной оккупации и остальной Сирией. С другой стороны этого игиловского анклава находится еще один американский форпост – захваченная таким же «явочным порядком» база Эт-Танф (в районе границы с Иорданией). Таким образом, возникает соблазнительная «стратегическая идея». Одновременным движением с двух сторон, с востока и юго-запада, достичь игиловской территории и таким образом отхватить от Сирии еще добрую треть ее земли. Тем более что со своими подопечными «бармалеями» американцы наверняка легко договорятся. Запишут их курдами или в «свободную сирийскую армию», и всего делов. Своя рука владыка!Вряд ли случайным является и тот факт, что в последние дни резко обострилась ситуация под Дейр-эз- Зором – ключевом городе на берегу Евфрата, который контролирует Сирия. Туда стягиваются значительные силы курдов, которые выступают в качестве американской пехоты в сирийской войне.Таким образом, «освободительный поход» западной коалиции в Сирии может на самом деле стать очередной фазой ее абсолютно беззаконного вторжения на сирийскую территорию с целью захвата значительной части этой страны. Так им проще будет диктовать условия оставшейся не захваченной части.Такой вот совершенно замечательный пример того, как в международном масштабе реализуется известный принцип уголовного мира: закон – тайга, а прокурор — медведь.Кстати, так совпало, что, опять же, накануне реальный хозяин всей этой разношерстной «коалиции», американский Пентагон, объявил о «суверенном праве Израиля» наносить воздушные удары по территории Сирии. Как вам такая юридическая новелла? Захотел кого-нибудь разбомбить, объяви, что это твое «суверенное право», и вперед, с песней!Но только попробуй кто-нибудь, кроме самого просвещенного Запада, объявить о своем суверенном праве бомбить например, город Вашингтон! Подымется такой вой о покушении на святая святых, свободу и независимость Америки, что чертям в аду тошно станет. То есть "право" в его западном понимании — это что-то вроде ниппеля, удобного тем, что действует только в одну сторону.А вот еще фокус того же минувшего дня. Объявлено, что британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией». Что еще за «воздушная полиция» такая, спросите вы. Отвечу честно: черт его знает! Потому что нет такого понятия в международном воздушном праве от слова совсем. Есть суверенное воздушное пространство национальных государств, в пределах которого их военно-воздушные силы выполняют известные функции по защите своих пограничных рубежей. А лезть туда без спросу никому не дозволено. И есть международное воздушное пространство, в котором все воздушные суда, независимо от их национальной принадлежности, военные и гражданские, абсолютно равноправны и могут лететь, куда хотят, подчиняясь общим правилам аэронавигации. Никакой «военно-воздушной полиции» ни в каких писаных международных законах нет даже следа.Тем не менее, вот она! Уж летает над Черным морем и готовится «предотвращать возможные угрозы». Которые, надо так понимать, будут квалифицировать в качестве таковых сами натовские «воздушные полицейские». Не понравится им, скажем, как и куда летит российский патрульный самолет, и они этого «правонарушителя», стало быть, будут «профилактировать». Хорошо, если только поорут малость по радио о своем недовольстве. А то еще, неровен час, огонь откроют. А почему бы и не открыть, если никаких законов уже не существует, и каждый, кто хочет, может объявить себе хоть «воздушным полицейским», хоть летающим гаагским судом!И это только новости одного дня! Деградация системы международного права идет устрашающими темпами. Не зря генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на днях фактически констатировал паралич международного права, когда заявил, что «механизмы и гарантии, которые существовали в прошлом и позволяли справляться с рисками эскалации, судя по всему, более не существуют».То есть, человечество фактически находится в мчащемся под уклон поезде, у которого отказали тормоза и вдобавок не работают все стоп-краны. Не надо быть почетным железнодорожником, чтобы понимать: шансы у такого состава остаться на рельсах есть только до первого крутого поворота. А таких поворотов на пути этого «поезда» в приходящем во все большую нестабильность мире с каждым днем обозначается все больше. И каждый из них может стать для нас, его пассажиров, роковым. Именно так, в обстановке всеобщего хаоса и паралича всех правовых стоп-кранов, начинались мировые войны. И очень похоже на то, что светлое будущее человечества будет «освещено» в основном заревом очередного глобального пожара.Избежать такой перспективы в условиях каждодневного обрушения общепринятой законности и правопорядка, в ситуации, когда сила права стремится к нулю, а право силы не знает границ, возможным не представляется. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 118 Источник Похожие новости Август 1914-го опять впереди? Потерянные победы и победы бессмысленные «Смотрины» Пашиняна прошли успешно

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