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В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"
27 сентября 2021, 22:30 • 116 • Политика
В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела
Новая сделка между "Газпромом" и Венгрией о поставке голубого топлива в обход Украины очень разозлила последнюю. В Киеве собрались защищать свои интересы через Еврокомиссию. Венгров такой расклад не устроил, и в местном МИДе жестко ответили украинцам.
Глава внешнеполитического и экономического ведомства Венгрии Петер Сийярто указал Незалежной на то, что маршрут поставок сырья определяет Россия, так как именно она и обладает всем необходимым газом.
Дипломат отметил в разговоре с РИА "Новости", что Венгрия сотрудничает с РФ по газу уже почти полвека и вопрос маршрута Будапешт не касается.
Сийярто добавил, что ни одна страна не имеет права лезть в энергетические дела Венгрии.
Ранее 27 сентября после известий о новом контракте между Москвой и Будапештом в МИД Незалежной расстроились. Там заявили, что обратятся в Еврокомиссию, так как были ущемлены интересы Украины, добавляет RT. Позже в Киеве испугались, что "Газпром" и вовсе прекратит транзит газа в Венгрию через украинскую ГТС.
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