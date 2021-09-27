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В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"

27 сентября 2021, 22:30  •  116 • Политика
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела
Новая сделка между "Газпромом" и Венгрией о поставке голубого топлива в обход Украины очень разозлила последнюю. В Киеве собрались защищать свои интересы через Еврокомиссию. Венгров такой расклад не устроил, и в местном МИДе жестко ответили украинцам.
Глава внешнеполитического и экономического ведомства Венгрии  Петер Сийярто указал Незалежной на то, что маршрут поставок сырья определяет Россия, так как именно она и обладает всем необходимым газом. 
Дипломат отметил в разговоре с РИА "Новости", что Венгрия сотрудничает с РФ по газу уже почти полвека и вопрос маршрута Будапешт не касается. 
Сийярто добавил, что ни одна страна не имеет права лезть в энергетические дела Венгрии. 
Ранее 27 сентября после известий о новом контракте между Москвой и Будапештом в МИД Незалежной расстроились. Там заявили, что обратятся в Еврокомиссию, так как были ущемлены интересы Украины, добавляет RT. Позже в Киеве испугались, что "Газпром" и вовсе прекратит транзит газа в Венгрию через украинскую ГТС. 

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