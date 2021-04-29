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В Брюсселе средь бела дня мигранты избили парламентария - видео

29 апреля 2021, 20:40  •  116 • Политика
Бельгийский депутат был избит мигрантами на одной из улиц Брюсселя. Нападавших не отпугнула даже работающая видеокамера.
В Брюсселе мигранты избили бельгийского депутата Матиаса Вандена Борре, который выступал за силовой способ контроля иммиграции. Нападавших не остановила даже включённая парламентарием видеокамера.
На кадрах видно, как молодые люди восточной наружности преследуют политика на улице. Их лица скрывают капюшоны и медицинские маски. Борре просит дать ему пройти и указывает, что он депутат парламента Брюсселя. Однако молодые люди просто выбили у парламентария из рук телефон, на который он их снимал, а затем принялись его избивать.
Напомним, что проблема с мигрантами с Ближнего Востока и Африки особенно остро стоит в Западной Европе. Именно туда направляются толпы искателей лучшей жизни за пособиями и прочими социальными льготами. Появление большого количества трудоспособных, но не горящих желанием работать людей уже привело к значительному ухудшению криминогенной обстановки в Европе.

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