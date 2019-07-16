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В Брюсселе социалистов поставят перед выбором: Россия или Европа

16 июля 2019, 14:24  •  82 • Украина
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдове – под гарантии сохранения курса на Запад
15 июля на проходящем в Брюсселе Совете Евросоюза было принято решение о возобновлении финансовой помощи Молдове в ближайшее время.
«Я рад объявить сегодня о возобновлении поддержки бюджета Молдовы: €14,54 миллиона будет выделено в ближайшие дни», – сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан. При этом он подчеркнул, что «такое решение является чётким сигналом поддержки ЕС Молдовы и её граждан».
Напомним, что Евросоюз выделил Молдове 100 миллионов евро, однако уже первый транш был задержан в 2018 году после того, как власти страны отказались признать выборы мэра Кишинёва, на которых победил представитель оппозиции Андрей Нэстасе, нынешний глава МВД. После чего Брюссель потребовал от Молдовы усилить борьбу с коррупцией, реформировать систему правосудия, найти и назвать причастных к краже миллиарда долларов из банковской системы страны.
Отношения Молдовы с ЕС нормализовались после того, как новое правительство Майи Санду пообещало провести все требуемые реформы в самое ближайшее время. Однако надолго ли разблокирована финансовая помощь Евросоюза – пока не известно.
Дело в том, что власти Молдовы пока не прошли все испытания, которые приготовил Евросоюз для этой страны.
Майя Санду, находясь с официальным визитом в столице Украины, дала интервью «Радио "Свобода"», в котором раскрыла планы Брюсселя. Оказывается всё не так просто – Брюссель планирует пригласить на встречу депутатов молдавского парламента из фракции социалистов для того, чтобы те в Брюсселе дали чёткий и однозначный ответ: поддерживают ли они европейский курс страны. Поскольку социалисты, как и президент страны Игорь Додон, периодически заявляют о том, что Молдова будет поддерживать хорошие отношения и с Востоком и с Западом.
Похоже, что в Брюсселе социалистов поставят перед выбором: или – или.
Премьер-министр Молдовы также подчеркнула в интервью, что все политические силы страны должны чётко обозначить своё желание вести Молдову в Европейский союз и пообещать, что не будут этому мешать.
Но и это ещё не всё. По словам Майи Санду, Игорь Додон должен отозвать свои заявления о статусе Крыма. И Санду надеется, что Додон поступит благоразумно, что «обеспечит хорошие отношения Молдовы не только с Румынией, но и в целом с ЕС».
Почему-то при этом премьер-министр совершенно забыла объяснить, как такой факт обеспечит хорошие отношения Молдовы с Россией, куда в настоящее время идут молдавские фрукты и овощи, которым нет места в Евросоюзе. Вспомним, как в Молдавии ликовали по поводу того, сколько удалось заработать в прошлые два сезона только на поставках ягод и плодов в Россию.
В общем, на пресловутых двух табуретках усидеть не получится.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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