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«В Брюсселе объяснили, как нужно было расставить акценты»: в МИД оценили слова главы дипломатии ЕС о России

08 февраля 2021, 12:00  •  376 • В мире
Заявления главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, сделанные во время его пребывания в Москве и по приезде в Брюссель, «сильно контрастируют». Об этом заявили в МИД России, подчеркнув, что официального представителя ЕС в российской столице никто не ограничивал во время выступления по итогам визита. Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что Боррелю после возвращения объяснили, «как нужно было расставить акценты», что лишь подтверждает, «как и кем на самом деле формируется политика ЕС».
 
РИА Новости
 

Заявление Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное в его личном блоге на сайте ЕС, значительно отличается от характера его слов во время визита в Москву, отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

Российские дипломаты заявили, что с удивлением ознакомились с оценками Боррелем визита, подчеркнув, что они сильно контрастируют с его словами на пресс-конференции в Москве. Отмечается, что российская сторона подвела итоги переговоров на пресс-конференции в присутствии главы евродипломатии, и он также имел возможность «дать собственную оценку, что и сделал».

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилёте в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — говорится в заявлении МИД России.

Вечером 7 февраля Жозеп Боррель в своём блоге на сайте Европейского союза опубликовал сообщение, посвящённое итогам визита в Москву и будущему отношений между ЕС и Россией. В частности, он отметил, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе предстоящей встречи, которая намечена на 22 февраля, могут принять решение о введении новых санкций против России «за нарушение прав человека».

По его словам, отношения между Москвой и Брюсселем находились на низком уровне последние несколько лет и ещё больше ухудшились после событий вокруг Алексея Навального.

«Я вернулся в Брюссель, испытывая серьёзное беспокойство относительно перспектив развития российского общества и геостратегических решений России. Моя встреча с министром Лавровым и заявления российских властей в ходе этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия всё больше отгораживается от Европы и воспринимает демократические ценности как угрозу своему существованию», — заявил Боррель.

  • Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
  • Reuters
  • © John Thys/Pool

При этом 5 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава евродипломатии подчёркивал необходимость ведения диалога между Брюсселем и Москвой, несмотря на то, что отношения переживают «сложный момент». По его словам, создание стены молчания между сторонами — не выход.

В свою очередь, Сергей Лавров указывал на «отсутствие нормальности в отношениях», что является «нездоровой ситуацией, которая не приносит блага никому». Глава внешнеполитического ведомства также назвал ЕС ненадёжным партнёром.

«У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями», — говорил при этом российский министр.

«Политическая игра»

Как считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, в изменении позиции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «нет ничего удивительного».

«Сам визит можно трактовать как подтверждение того, что Москва нужна. От диалога с ней ЕС не отказывается, но интерпретации диалога меняются. Всё приурочено именно к политическим аспектам. Это, скорее, не то, что отказ от слов, которые он сказал в Москве, это не то, что Евросоюз не готов к диалогу, а ,скорее, то, что он признаёт, что его возможности серьёзно сужены в этом диалоге, у Брюсселя практически нет аргументов против Москвы, остаётся только политическая игра, политическое жонглирование. Некоторые критикуют Борреля за сам визит, не важно, что там обсуждалось, а он оправдывается», — пояснила эксперт в беседе с RT.

Заявления главы евродипломатии, которые не отличаются последовательностью, мягко говоря, вызывают недоумение, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это тот случай, который в более широком плане охарактеризовал наш министр иностранных дел, что нет чувства надёжного партнёра. Конечно, приезд Борреля в Москву был шансом для ЕС обсудить или проанализировать те трудности международных отношений, которые у нас есть, мы ему предоставили такую возможность. По его заключению в Москве он остался доволен тем, что разговор носил открытый и неангажированный характер. Получается, либо сам Боррель, либо ЕС заузили свою роль лишь до механизма давления на Россию. Возникает вопрос: почему Боррель так поменял своё мнение. Видимо, это подсказали уже в Брюсселе, что вызывает определённое недоумение», — подчеркнул он в беседе с RT.

По мнению эксперта, в Евросоюзе ретранслируют американскую позицию.

«Это печально... Международные отношения ждут позитива, диалога, потому что проблемных тем накопилось много. Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры», — добавил Оленченко.

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