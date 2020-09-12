В Брюсселе обсудили будущее сотрудничество Молдовы и НАТО

НАТО не скрывает свои планы в отношении Молдовы

Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября, но уже сейчас Запад строит вполне конкретные планы в отношении этой страны «при новом президенте». О том, что на выборах победит «проевропейский» кандидат в президенты, ни в Брюсселе, ни в Бухаресте не сомневаются и ждут от него расширения сотрудничества с Евросоюзом и углубления взаимоотношений с НАТО. Это не скрывается.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля отправился с официальным визитом в Брюссель, где провёл ряд встреч с европейскими чиновниками и с руководством НАТО.

Удивляет содержание переговоров: все они полностью противоречат заявлениям и позиции президента Молдовы Игоря Додона, который всегда подчёркивает нейтральную позицию страны.

«Глава МИДЕИ Олег Цуля обсудил перспективы партнёрства Молдовы с Североатлантическим альянсом во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирча Джоана. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения партнёрства Молдовы с Североатлантическим альянсом. Стороны договорились продолжить реализацию практических программ в согласованных областях. В частности, обсуждался вопрос утверждения нового Индивидуального плана партнёрских действий с НАТО (IPAP). А также реализация Пакета помощи НАТО для укрепления потенциала Республики Молдова в области обороны и безопасности, и реализация проектов в рамках программы «Наука во имя мира и безопасности»,

– сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдовы.

Кроме того, во время переговоров шла речь о борьбе с новыми угрозами безопасности, среди которых была названа и российская информационная угроза.

Складывается впечатление, что у членов правительства своё видение будущего Молдовы, которое слишком отличается от видения действующего президента Игоря Додона. Или переговоры ведутся уже в расчёте на нового, «правильного» президента?

Впрочем, не зря же Павел Филип, комментируя отказ Демократической партии от участия в президентских выборах, отметил, по сути, беспомощность президента Молдавии: «Президент не может увеличивать заработную плату, пенсии, не может создавать рабочие места, не может привлечь инвестиции и возродить экономику страны. Это делает правительство».

В сообщении пресс-службы МИДЕИ говорится: НАТО продолжит в Молдове свою работу, «направленную на продвижение процессов реформ и модернизации сектора национальной безопасности и обороны».

Встречался молдавский министр и с комиссаром Евросоюза по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархели.

«Олег Цуля заверил собеседника, что правительство Республики Молдова по-прежнему полностью вовлечено в реализацию европейской повестки дня»,

– сообщает пресс-служба МИДЕИ.

По словам дипломата, Молдова готова уже сейчас начать переговоры по новой повестке дня ассоциации с ЕС на ближайшие годы. При этом он особо подчеркнул, что молдавские власти хотят «амбициозной и конкретной повестки дня с Евросоюзом, которая принесёт долгосрочные результаты на благо граждан страны». Это же касается участия республики в программе «Восточное партнёрство».

А днём ранее в Бухаресте проходило ежегодное традиционное собрание дипломатического корпуса, на котором также обсуждалась судьба Молдавии и её будущее. На котором выступал всё тот же заместитель генсека НАТО Мирча Джоана.

«В Молдове пока не сформировались традиционные демократические ценности. Но мы знаем, что роль Румынии как регионального центра защиты и сдерживания угроз, которые продолжают исходить с Востока и других регионов, очень и очень велика, поэтому Бухарест должен всячески оказывать помощь соседней стране в построении демократического общества»,

– заявил Мирча Джоана.

В чём будет выражаться эта помощь, не уточнялось. Только отметили, что сближение двух стран будет обсуждаться уже «после президентских выборов».