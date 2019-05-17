В Брюсселе дали понять: на деньги ЕС в Кишинёве могут не рассчитывать

Йоханнес Хан посоветовал Молдове, Украине и Грузии «не просить о чём-то большем»

В Брюсселе завершились праздничные мероприятия, посвящённые десятилетнему юбилею проекта «Восточное партнёрство». Послушав речи европейских политиков и получив наставления на будущее, делегации стран-участниц проекта разъехались по домам обдумывать, почему в этот раз они не смогли прийти к единому мнению со своими европейскими кураторами по поводу дальнейшего развития проекта. По той же причине и не было принято общее заявление всех стран-участниц. Ограничились заявлением от имени председатели Европейского совета Дональда Туска о том, что «необходимо включиться в инклюзивный и широкий процесс консультаций по будущей повестке дня, с целью обеспечения предметной и своевременной подготовки к следующему саммиту». Всё. У некоторых представителей стран-участниц даже возникло подозрение, что сам Евросоюз не знает, что с ними дальше делать – вроде как и отпускать не хочется, столько денег потрачено, и развлекать, то есть, отвлекать, дальше нечем.

Особенно плохи дела в Молдове, которая за десять лет из «витрины» «Восточного партнёрства» превратилась в одну из самых бедных стран Европы (первенство у Украины).

Политолог-международник Александр Рар считает, что «Восточное партнёрство» – проект умирающий, и Молдове, впрочем, как и остальным участникам, не стоит возлагать на него надежды.

«В Брюсселе по-прежнему цепляются за идею придерживания некоторых стран-участниц программы, прежде всего Молдовы, Украины и Грузии «на коротком поводке». На этом настаивают наиболее антироссийски настроенные страны, такие, как Польша, Швеция, Великобритания и прибалтийские республики, которые и

предложили десять лет назад вариант создания платформы добрососедства с бывшими республиками Советского Союза, прежде всего с Молдовой, Украиной и Грузией. Идея заключается в том, чтобы тянуть эти постсоветские государства в ЕС одними лишь обещаниями. А выполнять эти обещания вряд ли кто-то реально намерен», – уверен политолог.

По его мнению, главное занятие у ЕС сегодня – продвигать западный либерализм в страны, в которых он не может прижиться.

«Фактически у ЕС денег на расширение нет, политическая воля отсутствует, а потуги с «Восточным партнёрством» выглядят, как шаг для сдерживания влияния России», – подчеркнул Рар.

Что касается Молдовы, то шансов на вступление в Евросоюз у неё нет, даже с учётом румынской поддержки.

«Молдова для ЕС неподъёмна, не говоря уже о Белоруссии и Украине. Поэтому саммиты «Восточного партнёрства» становятся лишь яркой и манящей обёрткой, фантиком, реального политического наполнения в котором нет», – констатировал политолог в эфире радио Sputnik Молдова.

«Идея была замечательная, но её реализацию сложно назвать успехом. Если говорить о Молдове, то с сожалением приходится констатировать, что она не только превратилась из лидера программы «Восточного партнёрства» в её аутсайдера, но и стала первопроходцем в совершении преступлений против демократии. Преступный опыт нашей политической элиты пытаются использовать элиты соседних государств», – считает бывший постпред Молдовы в ООН и в Совете Европы Алексей Тулбуре.

Он уверен, что доля ответственности за всё это лежит на «европейских партнёрах», которые долгое время не замечали того, что происходит в Молдове, оказывали серьёзную финансовую помощь при полном отсутствии реформ. Единственным успехом за десять лет можно считать получение «безвиза».

«Десять лет назад гражданам Молдовы обещали – вне зависимости от национальности или языка общения – построение государства, работающего на основе правил. Обещали прокуратуру и суды, которые бы пользовались уважением и доверием общества. Обещали открытую экономическую систему. Обещали возможности развития. Обещали профессиональное государственное управление. Вместо этого всего они делили министерства, выкачивали ренту из обессилевшего государства, украли миллиард, отмыли еще 25, устроили правовой беспредел. Превратили Молдову в серую зону между Западом и Востоком», – говорит исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Владислав Кульминский.

По его мнению, проект «Восточное партнёрство» для Молдовы стал самой большой упущенной возможностью развития за всё время независимости страны. «Эта печальная история подтверждает простую истину: без наличия ответственного, стратегически мыслящего правительства, осознающего приоритеты страны, внешняя помощь и поддержка будет не впрок», – подвёл итог Кульминский.

На фоне таких заявлений экспертов странным выглядит поведение главы правительства Молдовы Павла Филипа, который в Брюсселе не переставал делать громкие заявления о молдавских «успехах» с намёком на помощь, чтобы «успехи» продолжались и далее.

Однако европейские чиновники не разделили восторг по поводу «успехов» Молдовы и очень жёстко указали на то, что «неиспользованный потенциал соглашений об ассоциации с ЕС превышает 75%». В связи с чем еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан посоветовал Молдове, Украине и Грузии сосредоточиться на «полноценной реализации потенциала, а не снова просить о чём-то большем».

Йоханнес Хан напомнил и о необходимости «расследования кражи миллиарда долларов из банковской системы РМ и наказания виновных, что могло бы стать важным шагом к сближению ЕС».

Также в Брюсселе чётко дали понять – на продолжение макрофинансовой помощи от ЕС в этом году рассчитывать не стоит. Тем более что в стране до сих пор нет ни правительства, ни органов власти, а когда будут – никому не известно.

Праздники закончились.