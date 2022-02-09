В британской кофейне "исчезли" туалеты для женщин

Посетительница кофейни в Эдинбурге призналась, что потрясена таким новаторским подходом.

В Эдинбурге местная жительница обнаружила, что в одной из кофеен попросту нет женского туалета. Как оказалось, в заведении имеются уборные для мужчин и унисекс.

Британка обнародовала пост с фотографией из кофейни в Twitter. По её мнению, заведение применяет "сексистский" подход и в целом это несправедливо.

Как сообщает RT, администрация кофейни отреагировала на негативный отзыв. Представители заведения объяснили, что произошла ошибка, и пообещали заменить таблички.