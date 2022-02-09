Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / В мире

В британской кофейне "исчезли" туалеты для женщин

09 февраля 2022, 02:15  •  73 • В мире
Посетительница кофейни в Эдинбурге призналась, что потрясена таким новаторским подходом.
В Эдинбурге местная жительница обнаружила, что в одной из кофеен попросту нет женского туалета. Как оказалось, в заведении имеются уборные для мужчин и унисекс.
Британка обнародовала пост с фотографией из кофейни в Twitter. По её мнению, заведение применяет "сексистский" подход и в целом это несправедливо.
Как сообщает RT, администрация кофейни отреагировала на негативный отзыв. Представители заведения объяснили, что произошла ошибка, и пообещали заменить таблички.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


73
Источник
Похожие новости
08 февраля 2022, 13:25
Читаем между строк: разгадка нового союза России и Китая
08 февраля 2022, 18:40
Белорусские пограничники озвучили маршрут залетевшего из Латвии Ан-2
08 февраля 2022, 19:45
«Пытаются заблокировать нашу экономику»: как развивается ситуация с протестом против коронавирусных ограничений в Канаде
08 февраля 2022, 22:45
"Мы подозреваем". В Бангладеш намекнули на причину смерти одного из русских рабочих
08 февраля 2022, 11:35
«Бредовая идея фикс»: в МИД назвали распространяемые Западом слухи об «агрессии» РФ выдуманным основанием для санкций
08 февраля 2022, 22:45
"Реальное оружие" против флота России. Украинский посол сообщил о ракетах из Британии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
04 февраля 2022, 21:55
Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.