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В британской кофейне "исчезли" туалеты для женщин
09 февраля 2022, 02:15 • 73 • В мире
Посетительница кофейни в Эдинбурге призналась, что потрясена таким новаторским подходом.
В Эдинбурге местная жительница обнаружила, что в одной из кофеен попросту нет женского туалета. Как оказалось, в заведении имеются уборные для мужчин и унисекс.
Британка обнародовала пост с фотографией из кофейни в Twitter. По её мнению, заведение применяет "сексистский" подход и в целом это несправедливо.
Как сообщает RT, администрация кофейни отреагировала на негативный отзыв. Представители заведения объяснили, что произошла ошибка, и пообещали заменить таблички.
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