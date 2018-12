В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ

В британском Минобороны выразили несогласие по поводу позиции амеркианского лидера США Дональда Трампа о разгроме ИГ (запрещена в РФ). Так, в Twitter замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд отметил, что категорически не согласен с тем, что боевики разгромлены и над ними одержана победа.

По его словам, форма борьбы радикальной группировки трансформировалась. В частности, убежден Эллвуд, противостояние экстремистов лишь перешло на подпольное положение, сообщает РИА ФАН.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX