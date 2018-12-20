В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ

В Британии не согласились со словами Трампа о разгроме ИГ в Сирии. Свое несогласие по поводу твита американского лидера выразил на странице в соцсети заместитель министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

В британском Минобороны выразили несогласие по поводу позиции амеркианского лидера США Дональда Трампа о разгроме ИГ (запрещена в РФ). Так, в Twitter замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд отметил, что категорически не согласен с тем, что боевики разгромлены и над ними одержана победа.

По его словам, форма борьбы радикальной группировки трансформировалась. В частности, убежден Эллвуд, противостояние экстремистов лишь перешло на подпольное положение, сообщает РИА ФАН.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX — Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018 г.

"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал он в соцсети.

Белый дом ранее официально подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. В то же время американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter сообщил, что США "победили" террористов в арабской республике.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США – прим.ред) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в своем твите.