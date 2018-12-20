Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пенсии и война с Западом: Какие ответы даст Путин на ежегодной пресс-конференции
Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина
"Интерес к Путину с годами только растёт": Песков нашёл объяснение ажи...
“Это не было расчётом” - Глава МИД Австрии прокомментировала Путина на своей сва...
Главная / В мире

В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ

20 декабря 2018, 02:54  •  41 • В мире
В Британии не согласились со словами Трампа о разгроме ИГ в Сирии. Свое несогласие по поводу твита американского лидера выразил на странице в соцсети заместитель министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.
В британском Минобороны выразили несогласие по поводу позиции амеркианского лидера США Дональда Трампа о разгроме ИГ (запрещена в РФ). Так, в Twitter замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд отметил, что категорически не согласен с тем, что боевики разгромлены и над ними одержана победа.
По его словам, форма борьбы радикальной группировки трансформировалась. В частности, убежден Эллвуд, противостояние экстремистов лишь перешло на подпольное положение, сообщает РИА ФАН.
I strongly disagree.
It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX
— Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018 г.
"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал он в соцсети.
Белый дом ранее официально подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. В то же время американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter сообщил, что США "победили" террористов в арабской республике.
"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США – прим.ред) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в своем твите.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 23:39
SAS едет на сафари в Донбасс: По зубам ли британской элите защитники Горловки
19 декабря 2018, 23:24
«Пытаются перехватить инициативу»: США одобрили соглашение на поставку Турции ЗРК Patriot
19 декабря 2018, 07:09
Новый рекорд США: каждый 67-й американец, умерший в 2017 году, был убит из огнестрельного оружия

20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
19 декабря 2018, 23:39
"Обращаются с ними по-садистски, как с материалом": Журналист о содержании пленённых на Украине
19 декабря 2018, 20:24
Чистки продолжаются: Папа Римский отправил в отставку ещё одного предполагаемого епископа-педофила
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 01:09
Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина
20 декабря 2018, 02:54
В Дагестане поставили памятник иностранным интервентам (Руслан Осташко)
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине ...
20 декабря 2018, 01:09
Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года: прямая онлайн-трансл...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
16 декабря 2018, 13:54
Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.