|
В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ
20 декабря 2018, 02:54 • 41 • В мире
В Британии не согласились со словами Трампа о разгроме ИГ в Сирии. Свое несогласие по поводу твита американского лидера выразил на странице в соцсети заместитель министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.
В британском Минобороны выразили несогласие по поводу позиции амеркианского лидера США Дональда Трампа о разгроме ИГ (запрещена в РФ). Так, в Twitter замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд отметил, что категорически не согласен с тем, что боевики разгромлены и над ними одержана победа.
По его словам, форма борьбы радикальной группировки трансформировалась. В частности, убежден Эллвуд, противостояние экстремистов лишь перешло на подпольное положение, сообщает РИА ФАН.
"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал он в соцсети.
Белый дом ранее официально подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. В то же время американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter сообщил, что США "победили" террористов в арабской республике.
"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США – прим.ред) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в своем твите.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
15 декабря 2018, 02:24
|
19 декабря 2018, 13:39
|
16 декабря 2018, 13:54
|
19 декабря 2018, 03:55
|
13 декабря 2018, 11:24
|
18 декабря 2018, 01:54
|
16 декабря 2018, 00:54