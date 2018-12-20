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В британском городе Порт-Толбот ночью появилось новое граффити Бэнкси

20 декабря 2018, 02:54  •  46 • В мире
Очередная работа Бэнкси появилась в ночь на 19 декабря на гаражной стене в городе Порт-Толбот. На граффити изображен мальчик, который ловит ртом снежинки
В городе Порт-Талбот, что в Южном Уэльсе, в ночь на 19 декаьря появилось новое граффити Бэнкси.
Рисунок нанесен на угол кирпичного гаража. С одной стороны изображен ребенок, который, задрав голову, ловит ртом снежинки. На другой стороне можно увидеть горящий контейнер. Если смотреть на картину, как на единую композицию, становится ясно, что на самом деле мальчик радуется не снегу, а пеплу.
Совей новой работой Бэнкси решил обратиться внимание общественности на проблему экологии, с которой в Порт-Талботе не все в порядке. Именно здесь находится едва ли не самый крупный в Европе сталелитейный завод компании Tata'Steel. Ледящий их труб завода пепел жирынм слоем покрывает крыши домов, улицы и автомобили.
В интервью BBC владелец гаража рассказал, что работа Бэнски, на его взгляд, потрясающее произведение искусства . Всю ночь сюда приходили люди, чтобы посмотреть на новое граффити.
Видео с анонсом работы художник опубликовал в своем инстаграме.

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