В Британии заявили об уязвимости НАТО перед русскими С-500

В Великобритании предупредили НАТО об опасности русского ЗРК С-500 "Прометей". "Ни у США, ни у Китая нет ничего подобного даже в перспективе", - признал британский эксперт.

Русский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" является уникальной боевой системой и грозит подорвать военные амбиции НАТО. С таким заявлением выступил британский аналитик Мортон Шиллингфорд.

Такой вывод он сделал после недавно завершившихся испытаний новейшего ЗРК. В скором времени С-500 "Прометей" встанет на вооружение армии России. Ни одна другая страна в мире не располагает боевыми системами с подобными характеристиками, был вынужден признать британский эксперт.

Превосходство русских в плане ЗРК С-500 в том, что ни у США, ни у Китая нет ничего подобного даже в перспективе,

- цитирует его слова Nation News.

Отдельно британец отметил способность С-500 перехватывать не только самолёты и ракеты, но и военные спутники. Именно последняя особенность больше всего угрожает НАТО, так как спутниковая связь имеет стратегическое значение для альянса. Без неё США и другие страны НАТО не смогут применить ракетное вооружение, предупредил эксперт.