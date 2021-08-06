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В Британии заявили об уязвимости НАТО перед русскими С-500

06 августа 2021, 21:50  •  120 • Политика
В Великобритании предупредили НАТО об опасности русского ЗРК С-500 "Прометей". "Ни у США, ни у Китая нет ничего подобного даже в перспективе", - признал британский эксперт.
Русский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" является уникальной боевой системой и грозит подорвать военные амбиции НАТО. С таким заявлением выступил британский аналитик Мортон Шиллингфорд.
Такой вывод он сделал после недавно завершившихся испытаний новейшего ЗРК. В скором времени С-500 "Прометей" встанет на вооружение армии России. Ни одна другая страна в мире не располагает боевыми системами с подобными характеристиками, был вынужден признать британский эксперт.
Превосходство русских в плане ЗРК С-500 в том, что ни у США, ни у Китая нет ничего подобного даже в перспективе,
- цитирует его слова Nation News.
Отдельно британец отметил способность С-500 перехватывать не только самолёты и ракеты, но и военные спутники. Именно последняя особенность больше всего угрожает НАТО, так как спутниковая связь имеет стратегическое значение для альянса. Без неё США и другие страны НАТО не смогут применить ракетное вооружение, предупредил эксперт.

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