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В Британии заявили о "полосах вторжения" на российских танках около Украины

16 апреля 2021, 23:40  •  100 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Журналисты опасаются "тотальной войны"
Российская армия сосредоточила на границе с Украиной боевые танки, разрисовав их "полосами вторжения". Как пишет британское издание Daily Mirror, таким образом Минобороны решило нанести опознавательные знаки для своей бронетехники для различения с силами противника.
Как утверждают западные журналисты, РФ провела эту операцию еще в ходе военных учений. Подобная практика же восходит к советским временам, когда в советской армии наносили подобные опознавательные знаки на технику, если она была схожа с вражеской. "Полосы вторжения" в СССР наносили еще во время введения войск в Чехословакию в 1968 году.
Подобным образом, пишут журналисты, Москва лишь усиливает опасения перед возникновением "тотальной войны".
Издание также решило "эксклюзивно раскрыть", что в скором времени РФ рассредоточит у украинских границ порядка 107 тысяч личного состава, что превышает ожидаемую численность.
"Информация обнаружилась в документах, просочившихся в Mirror, которая включает шокирующие подробности о задействованной российской огневой мощи. По оценкам украинских военных, наступающие силы включают 1300 боевых танков, 3700 дронов, 1300 артиллерийских и минометных единиц и 380 реактивных систем залпового огня", – говорится в статье.
Daily Mirror также утверждает, что численность личного состава российской армии является "шокирующим фактом", так как обозначенное количество личного состава сопоставимо со всей британской армией после ее сокращения.
Ранее британское издание Daily Mail заявило, что Россия якобы планирует клонировать древних воинов.

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