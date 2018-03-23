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В Британии заявили о международном бойкоте русских дипломатов

23 марта 2018, 13:39  •  187 • Политика
The Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатов.
Пять стран - членов ЕС рассматривают возможность выдворения русских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля". Таким образом они солидаризируются с обвинениями Лондона в адрес России, который обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, британского агента.
Британская газета The Telegraph полагает, что меры против России примут Польша, Франция, Литва и "еще два государства". В то же время Bloomberg готовит читателей к тому, что Чехия примет меры против нашей страны - вышлет дипломатов. Премьер-министр Чехии подтвердил такую возможность.
Ранее сообщалось об отзыве постоянного представителя ЕС из России для проведения консультаций. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отмечал, что консультации нужны в связи с тем же "делом Скрипаля". В то же время глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что ЕС может поддержать Британию лишь словом в деле об отравлении Сергея Скрипаля.
Добавим, ранее эксперты усомнились в том, что Скрипаль действительно был отравлен. Версии множатся на фоне того, что Лондон уклоняется от реального расследования инцидента, конечно, если он в принципе был. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к "делу Скрипаля", и предлагала свою помощь в расследовании.

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