В Британии заявили о готовности F-35 к операциях против ИГИЛ: "Ну все, трепещите", - комментируют в Сети

Боевые действия, как сообщила министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт, самолеты ведут уже с 16 июня текущего года. На текущий момент уже было совершено 13 вооруженных миссии в Ираке и Сирии. Все они проходят в рамках операции Shader (миссия Великобритании по противодействию "Исламскому государству" на Ближнем Востоке).

Полгода назад F-35В, которые входят в 617-ю эскадрилью RAF Dambusters, были переведены на авиабазу в Кипре, откуда и совершаются вылеты.

Напомним, еще осенью прошлого года оборонное ведомство Британии заявило, что сменило характер миссии против ИГ с ударных операций на наблюдение и разведку. Как утверждается, F-35 не применяет оружие во время проведения операций.

"Ну все трепещите, картина маслом: самолёты за $100 миллионов кидают бомбы за $100 тысяч на палатки "террористов" стоимостью $100, в которых чаще всего мирные оказываются", - прокомментировал автор блога в Twitter "Уругвайская разведка".

Фото: Twitter/Уругвайская разведка

Напомним, F-35B - истребитель-бомбардировщик с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, его базовый заказчик - Корпус морской пехоты США; Стоимость разработки этого самолета было очень внушительной, тем не менее во время эксплуатации у истребителя постоянно выявляются неполадки. Случались и возгорания двигателей, и внезапные падения во время полетов. Один из последних инцидентов произошел в начале апреля текущего года, когда истребитель F-35 Сил самообороны Японии упал в Тихий океан.