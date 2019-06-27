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В Британии заявили о готовности F-35 к операциях против ИГИЛ: "Ну все, трепещите", - комментируют в Сети
27 июня 2019, 05:39 • 11 • В мире
Британские многофункциональные истребители F-35В после проведенных испытаний впервые приняли участие в боевых миссиях против запрещенного в России "Исламского государства". "Ну все, трепещите", - комментируют пользователи Сети.
Боевые действия, как сообщила министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт, самолеты ведут уже с 16 июня текущего года. На текущий момент уже было совершено 13 вооруженных миссии в Ираке и Сирии. Все они проходят в рамках операции Shader (миссия Великобритании по противодействию "Исламскому государству" на Ближнем Востоке).
Полгода назад F-35В, которые входят в 617-ю эскадрилью RAF Dambusters, были переведены на авиабазу в Кипре, откуда и совершаются вылеты.
Напомним, еще осенью прошлого года оборонное ведомство Британии заявило, что сменило характер миссии против ИГ с ударных операций на наблюдение и разведку. Как утверждается, F-35 не применяет оружие во время проведения операций.
"Ну все трепещите, картина маслом: самолёты за $100 миллионов кидают бомбы за $100 тысяч на палатки "террористов" стоимостью $100, в которых чаще всего мирные оказываются", - прокомментировал автор блога в Twitter "Уругвайская разведка".
Фото: Twitter/Уругвайская разведка
Напомним, F-35B - истребитель-бомбардировщик с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, его базовый заказчик - Корпус морской пехоты США; Стоимость разработки этого самолета было очень внушительной, тем не менее во время эксплуатации у истребителя постоянно выявляются неполадки. Случались и возгорания двигателей, и внезапные падения во время полетов. Один из последних инцидентов произошел в начале апреля текущего года, когда истребитель F-35 Сил самообороны Японии упал в Тихий океан.
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