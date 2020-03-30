В Британии заразили афонского монаха коронавирусом

Коронавирус теперь и на Святой горе Афон. Как сообщают "Русские Афины", здесь зафиксировали первый случай инфицирования среди братии.

По данным СМИ, врачи госпитализировали монаха - его доставили в больницу Салоников AХEПA. Другие монахи, у которых обнаружили схожие симптомы, находятся на карантине в кельях. Однако пока подтверждения диагноза у них нет.

Как выяснилось, заразили афонского монаха в Британии, где он находился в составе делегации. Уточняется, что он недавно вернулся из Соединённого Королевства.

Ранее, напомним, старец Парфений, игумен обители Святого Павла на Святой горе Афон, призвал верующих всего мира молиться. Он пояснил: пройти данное миру испытание болезнью необходимо именно с молитвой.

Сам вирус архимандрит Парфений считает "злым искушением". Потому именно с Божией помощью и можно справиться с болезнью. По словам игумена афонского монастыря, именно так нам, верующим, прощаются грехи. Поэтому стоит набраться смиренного терпения и достойно пройти данное свыше испытание.