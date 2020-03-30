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В Британии заразили афонского монаха коронавирусом

30 марта 2020, 13:35  •  26 • В мире
СМИ сообщают о первом случае заражения на Святой горе Афон. Как уточняется, заразили монаха в Британии, где он находился в составе делегации.
Коронавирус теперь и на Святой горе Афон. Как сообщают "Русские Афины", здесь зафиксировали первый случай инфицирования среди братии.
По данным СМИ, врачи госпитализировали монаха - его доставили в больницу Салоников AХEПA. Другие монахи, у которых обнаружили схожие симптомы, находятся на карантине в кельях. Однако пока подтверждения диагноза у них нет.
Как выяснилось, заразили афонского монаха в Британии, где он находился в составе делегации. Уточняется, что он недавно вернулся из Соединённого Королевства.
Ранее, напомним, старец Парфений, игумен обители Святого Павла на Святой горе Афон, призвал верующих всего мира молиться. Он пояснил: пройти данное миру испытание болезнью необходимо именно с молитвой.
Сам вирус архимандрит Парфений считает "злым искушением". Потому именно с Божией помощью и можно справиться с болезнью. По словам игумена афонского монастыря, именно так нам, верующим, прощаются грехи. Поэтому стоит набраться смиренного терпения и достойно пройти данное свыше испытание.
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