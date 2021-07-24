В Британии выявили "туристский" штамм коронавируса

Британские врачи выявили на территории Соединённого Королевства новый штамм коронавируса. У него пока нет названия, но его смело можно называть "туристским".

Мутации присвоен номер B.1.621. По данным агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), на территории страны зафиксировано как минимум 16 случаев заражения.

"Большая часть из них связана с поездками за границу", - говорят врачи.

Специалисты PHE изучают "туристский" штамм SARS-CoV-2 в лабораториях. Им предстоит выяснить, что именно мутация изменила в поведении коронавируса. Пока нет информации, будет ли снижать новый вариант инфекции эффективность вакцин, сообщило издание The Mirror.

Сейчас в мире наиболее распространённым является "дельта"-штамм. По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация в ближайшие месяцы не изменится. "Дельта" будет вытеснять другие варианты, если не будет вытеснен сам более конкурентоспособным штаммом.

Таким штаммом вполне может стать "лямбда". Её выявили уже более чем в 30 странах. В основном мутация распространена в Северной и Южной Америке.