Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Оста...
Главная / Политика

В Британии ввели санкции против Чайковского: Концерт отменён

10 марта 2022, 03:00  •  79 • Политика
В Британии оркестр Кардиффа отменил концерт Чайковского из-за спецоперации России на Украине. В оркестре заявили, что ранее запланированная программа "неуместна в настоящее время".
Санкции Запада добрались до русских композиторов. В Британии филармонический оркестр Кардиффа отменил концерт произведений Петра Чайковского, пишет британское издание Independent.
Сообщается, что русского композитора исключили из программы предстоящих концертов в связи со спецоперацией России на Украине. В оркестре заявили, что исполнение произведений Чайковского "неуместно в данный момент".
Напомним, что западные компании и организации в едином санкционном порыве начали вводить уже какие-то совершенно абсурдные ограничения. Чего стоят только санкции против русских котов или запрет для русских играть в польские компьютерные игры.
Похоже, добрались и до русских классиков. Теперь вполне можно ожидать запрета на произведения Александра Сергеевича Пушкина и Льва Толстого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


79
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президентами
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе мужество"
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
10 марта 2022, 03:00
Украина ведёт военные переговоры с американским актёром: Больше просить истребители не у кого
10 марта 2022, 03:00
Без ущерба гражданским лицам? Санкции против России ударили по главному принципу ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президен...
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружи...
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе ...
10 марта 2022, 01:45
Полевые исследования: на что способны мобильные лаборатории войск РХБЗ России
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – неме...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
04 марта 2022, 16:55
После того, как войска займут Киев, последует взятие Львова
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.