В Британии ввели санкции против Чайковского: Концерт отменён

В Британии оркестр Кардиффа отменил концерт Чайковского из-за спецоперации России на Украине. В оркестре заявили, что ранее запланированная программа "неуместна в настоящее время".

Санкции Запада добрались до русских композиторов. В Британии филармонический оркестр Кардиффа отменил концерт произведений Петра Чайковского, пишет британское издание Independent.

Сообщается, что русского композитора исключили из программы предстоящих концертов в связи со спецоперацией России на Украине. В оркестре заявили, что исполнение произведений Чайковского "неуместно в данный момент".

Напомним, что западные компании и организации в едином санкционном порыве начали вводить уже какие-то совершенно абсурдные ограничения. Чего стоят только санкции против русских котов или запрет для русских играть в польские компьютерные игры.

Похоже, добрались и до русских классиков. Теперь вполне можно ожидать запрета на произведения Александра Сергеевича Пушкина и Льва Толстого.