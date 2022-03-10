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В Британии ввели санкции против Чайковского: Концерт отменён
10 марта 2022, 03:00 • 79 • Политика
В Британии оркестр Кардиффа отменил концерт Чайковского из-за спецоперации России на Украине. В оркестре заявили, что ранее запланированная программа "неуместна в настоящее время".
Санкции Запада добрались до русских композиторов. В Британии филармонический оркестр Кардиффа отменил концерт произведений Петра Чайковского, пишет британское издание Independent.
Сообщается, что русского композитора исключили из программы предстоящих концертов в связи со спецоперацией России на Украине. В оркестре заявили, что исполнение произведений Чайковского "неуместно в данный момент".
Напомним, что западные компании и организации в едином санкционном порыве начали вводить уже какие-то совершенно абсурдные ограничения. Чего стоят только санкции против русских котов или запрет для русских играть в польские компьютерные игры.
Похоже, добрались и до русских классиков. Теперь вполне можно ожидать запрета на произведения Александра Сергеевича Пушкина и Льва Толстого.
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