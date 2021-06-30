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В Британии возмутились словами Путина о провокации с эсминцем
30 июня 2021, 18:45 • 209 • Политика
Представитель британского премьера Джонсона прокомментировал слова Путина о британском эсминце. "Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход", - заявил чиновник.
В Великобритании остро отреагировали на слова президента России Владимира Путина о провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма. С заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
В ходе прямой линии глава России указал, что провокация британского эсминца была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору жителей Крыма. Также Путин поделился информацией о том, что США также приложили к этому руку. Американский разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия русских военных.
- заявил представитель британского премьера.
Напомним, что власти Британии продолжают отрицать факт того, что по эсминцу был открыт предупредительный огонь и он был вынужден спешно покинуть территориальные воды России. При этом "Би-би-си" и Минобороны России опубликовали видеозаписи, демонстрирующие, как всё было на самом деле.
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