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В Британии возмутились словами Путина о провокации с эсминцем

30 июня 2021, 18:45  •  209 • Политика
Представитель британского премьера Джонсона прокомментировал слова Путина о британском эсминце. "Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход", - заявил чиновник.
В Великобритании остро отреагировали на слова президента России Владимира Путина о провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма. С заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
В ходе прямой линии глава России указал, что провокация британского эсминца была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору жителей Крыма. Также Путин поделился информацией о том, что США также приложили к этому руку. Американский разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия русских военных.
Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом,
- заявил представитель британского премьера.
Напомним, что власти Британии продолжают отрицать факт того, что по эсминцу был открыт предупредительный огонь и он был вынужден спешно покинуть территориальные воды России. При этом "Би-би-си" и Минобороны России опубликовали видеозаписи, демонстрирующие, как всё было на самом деле.

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