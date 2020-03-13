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В Британии возмутились "обнулением" сроков президента России. Корнилов напомнил о "вечной королеве"

13 марта 2020, 04:35  •  87 • В мире
В Британии попытались возмутиться "обнулением" президентских сроков в России. Однако политолог Владимир Корнилов напомнил англичанам о "вечной королеве" и посоветовал "показать пример".
В Великобритании возмутились "обнулением" президентских сроков в России. В Times вышел материал о том, как это неправильно с политической точки зрения.
"А что же делать с тем фактом, что в Британии вообще нет никаких законодательных ограничений по срокам ни для премьера, ни для депутатов, не говоря уже о главе государства, то бишь вечной королевы? Показали бы пример!" - написал у себя в Twitter политолог Владимир Корнилов.
Напомним, ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила дать возможность президенту России Владимиру Путину оставаться в должности главы страны и после 2024 года. Путин выступил в Госдуме и пояснил, при каких обстоятельствах он мог бы пойти на такой шаг. Глава страны согласен на обнуление президентских сроков, если подобное утвердит Конституционный суд России и примет народ страны. Когда условия будут соблюдены - а это случится не раньше, чем состоится всероссийское голосование, - Путин примет решение о новом сроке. Пока же, отметил президент, остаётся целых четыре года для эффективной работы.
При этом эксперт Анатолий Вассерман считает, что Путин может и не воспользоваться этой поправкой. Совершенно неясно, готов ли он к новому сроку.
"Я считаю, новые выборы Владимира Владимировича довольно маловероятны, просто потому, что работа президента - это колоссальная нагрузка. И моральная, и чисто физическая. Не говоря уж ни о чем прочем", - подчеркнул эксперт.

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