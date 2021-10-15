Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

В Британии убили депутата парламента: Киллер ударил политика ножом в церкви

15 октября 2021, 19:05  •  96 • Политика
Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями. Это первое за последние 5 лет убийство депутата парламента.
Депутат парламента Великобритании скончался от ножевых ранений, полученных во время нападения в церкви. Это первое за последние пять лет убийство депутата британского парламента.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 15 октября в городе Ли-он-Си на юге Англии. Во время встречи с избирателями, которая проходила в методистской церкви, 69-летний депутат парламента от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений.
К сожалению, мужчина умер,
- говорится в заявлении правоохранительных органов.
Отмечается, что нападавший задержан. Это 25-летний мужчина. Его личность и возможные мотивы убийства пока не раскрываются.
Напомним, что последний раз убийство парламентария в Британии произошло в 2016 году. Тогда была убита депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс. Она выступала против выхода Британии из ЕС, и была убита радикалом. Он нанёс ей несколько ножевых ранений, а также несколько раз выстрелил в неё.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 13:15
"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.