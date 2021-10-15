В Британии убили депутата парламента: Киллер ударил политика ножом в церкви

Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями. Это первое за последние 5 лет убийство депутата парламента.

Депутат парламента Великобритании скончался от ножевых ранений, полученных во время нападения в церкви. Это первое за последние пять лет убийство депутата британского парламента.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 15 октября в городе Ли-он-Си на юге Англии. Во время встречи с избирателями, которая проходила в методистской церкви, 69-летний депутат парламента от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений.

К сожалению, мужчина умер,

- говорится в заявлении правоохранительных органов.

Отмечается, что нападавший задержан. Это 25-летний мужчина. Его личность и возможные мотивы убийства пока не раскрываются.

Напомним, что последний раз убийство парламентария в Британии произошло в 2016 году. Тогда была убита депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс. Она выступала против выхода Британии из ЕС, и была убита радикалом. Он нанёс ей несколько ножевых ранений, а также несколько раз выстрелил в неё.