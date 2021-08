В Британии решились на массовый медицинский эксперимент над детьми

Правительство намерено вакцинировать всё население независимо от возраста и без учёта серьёзных побочных реакций

На 4 августа доля получивших хотя бы одну прививку в Британии составляла 68,73%, а полностью вакцинированных (две укола) – 56,73%. В этом отношении Великобритания почти догнала Израиль и перегнала США, где эти показатели равны соответственно 57,82% и 49,63%.

Первоначально британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) рекомендовал отказаться от идеи массовой вакцинации детей и подростков, пока не появится достаточной информации о возможных рисках.

Затем всё внезапно изменилось. Через две недели, 4 августа, The Guardian сообщила, что теперь британские медики смогут делать прививки от COVID-19 подросткам в возрасте 16 и 17 лет без ограничений. Рекомендацию дал всё тот же Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI). Что могло измениться за две недели, остаётся непонятным. Ничем, кроме давления «таинственных сил», такой сдвиг не объяснить.

У родителей растёт обеспокоенность в связи с решением JCVI о почти полном снятии ограничений на вакцинацию детей (12-17 лет), учитывая тем более, что дети в Великобритании наделены правом принимать решение о вакцинации самостоятельно, без родителей. Высказываются даже предположения, что тех родителей, которые будут пытаться вмешиваться в «свободное решение» ребёнка, могут привлекать к судебной ответственности.

5 августа в английском журнале «Консервативная женщина» (The Conservative Woman) появилась резонансная статья «Мы крайне осуждаем безрассудную вакцинацию детей» (We utterly deplore this reckless vaccine rollout to children). Автор – Кэти Джингелл (Kathy Gyngell), редактор журнала. Она называет кампанию вакцинации детей «экспериментальной генной терапией», считая, что ни Pfizer-BioNTech, ни Moderna, ни AstraZeneca вакцинами назвать нельзя: это экспериментальные препараты, не прошедшие минимальных клинических испытаний для данной возрастной группы. Кэти Джингелл, ссылаясь на предупреждения ученых, категорически не рекомендует вакцинацию детей и подростков.

На страницах «Консервативной женщины» были и до этого публикации, раскрывающие теневую сторону кампании вакцинации. Так, Белинда Браун (Belinda Brown) 12 июля опубликовала статью «Защитите наших детей от нападения вакцин» (Protect our children from this vaccine assault). Статья содержит обзор официальной статистики по побочным последствиям и летальным исходам от вакцинирования. В Европейском союзе к середине июня 15 472 человека погибли и 1 509 266 человек получили осложнения. В США от вакцинирования погибли около 6 тысяч человек. В Великобритании Агентство по регулированию рынка медицинских препаратов и товаров для здоровья (The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA) зарегистрировало 1403 смертельных случая и более 949 287 побочных реакций. По Израилю официальной статистики побочных реакций и смертности от вакцинации нет, но есть ссылки на ряд источников, которые показывают, что смертность среди вакцинированных на порядок превышает смертность среди непривитых.

Значительная часть статьи Белинды Браун посвящена анализу побочных последствий вакцинации для здоровья детей. Так, после первой дозы вакцины Pfizer у 10 процентов детей поднялась температура выше 38 градусов по Цельсию, после второй дозы то же самое было у 20 процентов. У некоторых детей температура поднялась выше 40 градусов. 60% детей страдали от усталости после первой дозы и 66,2 процента после второй. От 55 до 65 процентов детей страдали головными болями, причем у 22% боли были сильные. Из детей, получивших вакцину Pfizer, 0,4% пострадали от серьезных побочных эффектов.

Белинда Браун заключает: «Мы являемся жертвами кампании, в ходе которой правительство внедрило экспериментальную и, возможно, опасную вакцину, используя методы сильного принуждения, в отношении ничего не подозревающего населения. Если мы не остановим это, ненужные смерти будут продолжаться, а будущее здоровье поколения детей окажется под угрозой».

Вернёмся к статье Кэти Джингелл. Она подробно излагает положения письма врачей Британского альянса за свободу медицины (UK Medical Freedom Alliance), раскрывающие бессмысленность и даже опасность вакцинации детей и подростков. Таких положений восемь.

Первое. Риск смерти или серьезного заболевания от Covid-19 для детей близок к нулю.

Второе. Дети играют незначительную роль в передаче Covid-19.

Третье. Все вакцины против Covid-19, используемые в Великобритании, включая вакцину Pfizer-BioNTech, основаны на совершенно новых генных технологиях. Они не были лицензированы и остаются экспериментальными до завершения третьей фазы испытаний в 2023 году.

Четвертое. Серьезные побочные эффекты и смертельные случаи, связанные с вакцинами, были зарегистрированы в правительственных базах данных в Великобритании, США и Европе. Некоторые эффекты, такие как образование тромбов и воспаление сердца (миокардит), наблюдаются именно у молодых людей. В США государственное ведомство Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) расследует более 1200 детей и молодых людей с миокардитом, связанным с вакцинацией, и выпустило предупреждение. Сообщается, что в США несколько детей в возрасте до 18 лет умерли после вакцинации.

Пятое. Средне- и долгосрочные эффекты вакцин против Covid-19, включая влияние на фертильность, канцерогенез, аутоиммунные заболевания, полностью неизвестны, что наиболее актуально для детей.

Шестое. Производители вакцин практически полностью освобождены от ответственности за побочные последствия или смерть, которые могут быть вызваны их препаратами.

Седьмое. Дети лучше, чем взрослые способны приобретать естественный иммунитет. Он будет дольше сохраняться и охватывать широкий спектр модификаций вируса, что способствует формированию коллективного иммунитета.

Восьмое. Нет прецедентов, когда вакцины успешно останавливали или смягчали продолжающуюся пандемию, и они могут даже привести к появлению более опасных вариантов.

Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), давший в начале августа добро на всеобщую вакцинацию детей 12-17 лет, все эти положения проигнорировал.

Кэти Джингелл заключает: «Общественное здравоохранение не имеет оправдания для этого массового эксперимента над детьми. Теперь всем сомневающимся должно быть предельно ясно: правительство намерено вакцинировать все население независимо от возраста и без учета растущих серьезных побочных реакций; никаких положительных данных о безопасности детей нет, данные о долгосрочных рисках и результатах также отсутствуют… Не заблуждайтесь: это решение является вопиющим, аморальным и необоснованным. Все порядочные граждане должны противостоять вакцинации детей в нашей стране».

Фото: REUTERS/Henry Nicholls