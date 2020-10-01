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В Британии рассказали о цели России при создании вакцины

01 октября 2020, 11:30  •  40 • Политика
Фото: АГН Москва
Страну заподозрили в попытках нарушить стабильность в мире
Дезинформируя другие страны о своей вакцине против коронавируса, Москва добивается определенных целей. Их раскрыл один из командующих британской армии.
По словам, распространяя сообщения о препарате, наша страна вместе с Китаем ведет "политическую войну". В итоге это может подорвать сплоченность на Западе.
Автократические соперники, отметил глава Генштаба Минобороны ВС Великобритании Ник Картер, манипулируют информацией в соцсетях. Это делается, чтобы использовать вызванный пандемией COVID-19 кризис для получения стратегической выгоды.
Он уверен, что Москва использует не только кибер– и хакерские атаки, но и "цифровой авторитаризм", сообщил генерал, выступая в аналитическом центре Policy Exchange. И добавил, что Пекин применяет аналогичную тактику.
Однако, что бы там не говорил британец, многим на Западе ясно, что российская вакцина от COVID-19 – первая в мире. Другие страны еще не разработали свой препарат.
Десятки государств направили в нашу страну заявки на "Спутник V". В начале сентября таких было меньше 30, а на сегодняшний день уже больше 40, рассказал глава Минпромторга РФ, пишет RT.
И производство препарата уже началось. Ранее стало известно, что президент США надеется на российскую вакцину от коронавируса.

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