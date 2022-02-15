В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"

Невежество министра иностранных дел Лиз Трасс ещё больше испортило отношения между Великобританией и Россией. Об этом написала обозреватель британского интернет-журнала Spiked Мэри Дежевски.

По мнению британской журналистки, Трасс смогла ухудшить и без того напряжённые отношения между двумя странами. "Лиз Трасс сумела подтвердить все негативные предубеждения России в отношении британской дипломатии - высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о "ценностях", - добавив по крайней мере ещё одно - невежество", - написала Дежевски.

Позорная ошибка Трасс, которая во время встречи в Москве не поняла ироничного вопроса своего коллеги Сергея Лаврова, спросившего о признании суверенитета Кремля над Ростовской и Воронежской областями. Министр иностранных дел Великобритании в резкой манере заявила, что её страна "никогда не признает суверенитет России над этими регионами", перепутав их с ДНР и ЛНР.

Именно эта ошибка позволила Лаврову назвать встречу с Трасс "разговором с глухим человеком", а также заметить, что дипломаты Великобритании прибыли в Москву "неподготовленными".

По мнению журналистки, ошибки подобного рода недопустимы в беседе с "гораздо более опытным" коллегой.