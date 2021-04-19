Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
Главная / Политика

В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем

19 апреля 2021, 10:20  •  81 • Политика
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении
Великобритания планирует одобрить новый закон. А все для того, чтобы еще сильнее бороться с "враждебными" Россией и Китаем. Об этом стало известно журналистам.
Как пишет британская The Times, закон гласит – все граждане, которые приезжают на работу в Великобританию от имени других стран, обязаны будут регистрировать свое нахождение на территории Соединенного Королевства.
11 мая Елизавета II должна появиться перед народом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет с помощью королевы объявить о новом законе. Политик очень хочет протолкнуть документ в правительстве, так как его тревожат РФ и КНР.
Авторы материала отмечают, что правоохранители получат куда больше власти в вопросе преследования и высылки шпионов чужих стран. Тех же людей, которые откажутся соблюдать закон, ждет уголовное преследование.
Похожие правила уже есть в США. В Штатах документ касается даже журналистов, консультантов и пиарщиков.
Собираются власти Британии изменить и закон о государственной тайне, чтобы наказывать иностранцев, пытающихся навредить национальным интересам Лондона из другой страны. Речь идет, например, о кибершпионаже. Сейчас британские правоохранители могут возбуждать дела по этому закону только против своих же граждан, живущих в другом государстве.
В последнее время в Великобритании нарастает антироссийская истерия. То появляются сообщения о том, что Лондон заставит Киев бороться с Москвой, то Британия заявляет о намерении дать военным шесть млрд. фунтов стерлингов для разработки нового оружия, чтобы противостоять РФ, то МИ6 ищет русских шпионов на базе подлодок в Шотландии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
19 апреля 2021, 06:40
Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки
19 апреля 2021, 01:10
Минск отчитал Украину за саботаж диалога по Донбассу: Не могут отличить лесовоз от танка
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутр...
19 апреля 2021, 06:40
Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
13 апреля 2021, 19:35
Россия приняла вызов и спокойно наблюдает за провалом США
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.