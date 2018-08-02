В Британии предлагают навести порядок в Интернете

Facebook угрожает британской демократии?

Скандал с британской фирмой Cambridge Analytica (CA), получившей доступ к персональным данным миллионов людей в сетях и манипулировавшей ими на выборах в США, вызвал у Лондона серьёзную озабоченность.

Классический подход, при котором важнейшие СМИ действуют под контролем властей и создают нужную им «картинку реальности», становится всё менее эффективным. В самом большом сегменте информационного обмена – в социальных сетях появились силы, действующие автономно и способные, манипулируя сознанием пользователей, решать собственные задачи. Эти факты стали, по словам одного из членов британского парламента, «моментом водораздела».

Cambridge Analytica разработала приложение, с помощью которого опрашивала людей в Facebook и получала разрешение от пользователей на использование их личных данных. Приложение собирало данные и о друзьях пользователя. Опросив в общей сложности 270 тысяч пользователей, компания получила в итоге сведения о 50 миллионах человек. Проанализировав собранные данные, Cambridge Analytica создала типовые психологические профили и использовала их в предвыборной кампании Дональда Трампа. В результате было оказано серьёзное, если не решающее, влияние на исход последних выборов президента в США. Сделано это было благодаря разработке алгоритма анализа политических предпочтений избирателей и рассылки пользователям такой политической рекламы, которая потенциально влияла на их выбор.

В британском парламенте забили тревогу. Комитет по цифровому развитию, культуре СМИ и спорту (Digital, Culture, Media and Sport) несколько месяцев вёл расследование, результаты которого ещё не опубликованы. Однако на днях произошла утечка этого документа в СМИ. Комитет будет предлагать парламенту взять работу операторов Интернета под плотный контроль. В первую очередь это касается крупных компаний типа Facebook, которые сегодня ведут себя в Интернете, по мнению авторов документа, «как на Диком Западе». Если это не пресечь, Великобританию может ожидать кризис демократии.

Сегодня в Интернете, считают авторы доклада, очень мало регулирования или его нет вообще. «Политические мнения, духовное здоровье, реклама, приватность личных данных – всё это формируется прямо или косвенно в Интернете. Под их воздействием поведение людей меняется, и этому не видно конца». Хотя медийные гиганты вроде Facebook утверждают, что они лишь «платформы для обмена мнениями» и от них ситуация в обществе не зависит, расследование британского парламентского комитета показало, что это не так.

Характерно, что попытки комитета получить данные о подробностях работы Facebook во время подготовки к референдуму о выходе Великобритании из ЕС натолкнулись на упорное нежелание сотрудничать. Инициатор расследования Christopher Wylie указывает, что неблаговидную роль в подготовке к референдуму играла компания Vote Leave. Комитет установил, что данная компания вмешивалась в общественную дискуссию путём взлома аккаунтов, дезинформации, давления на избирателей, и потребовал от правительства, чтобы в расследование включилось Национальное криминальное агентство (National Crime Agency). Утверждается, что Vote Leave превысила разрешённое ей финансирование в 7 млн. фунтов путём вливания ещё 675 тыс. фунтов в молодёжную группу BeLeave, агитировавшую за Брекзит, а это запрещено законом. Выяснилось также, что компания наняла маркетинговую фирму Aggregate IQ, которая использовала в Facebook высоко эффективные средства пропаганды примерно так, как это делала Cambridge Analytica.

Результат референдума о Брекзите - 51.9% за выход Британии из Евросоюза, 48.1% – против теперь выглядит по-другому. Авторы доклада предполагают, что данные результаты появились под воздействием незаконных технологий. По их мнению, в отношении сетевых медийных компаний должны быть найдены новые решения. Для этих компаний должен быть выработан глобальный кодекс, который стал бы основой их работы. Или же правительство Британии должно разработать строгие правила собственного регулирования. Избирательная комиссия Британии приветствовала такое предложение: «Только так мы можем продвинуться вперед с безопасностью в Интернете и сделать Великобританию самым надёжным местом онлайн», – считает представитель этой комиссии.

Авторы доклада заявляют, что «беспощадное насаждение альтернативных взглядов, которые порождают у людей страхи и предрассудки, воздействует на их избирательные предпочтения и является угрозой демократии».

Предлагается следующее. Сайты в социальных сетях должны нести ответственность за вредоносный контент. «Медийные компании вроде Facebook и YouTube не могут прятаться за утверждением, что они всего лишь «платформы» и не влияют на контент своих сайтов. Они постоянно манипулируют содержанием своих сайтов, основываясь на определенных алгоритмах и вмешательстве человека… Они постоянно поощряют наиболее интригующий контент, интрига является частью их модели бизнеса и стратегии роста».

Комитет считает, что следует спроектировать новый технологический вид сетевой медийной компании, а не просто «платформу». Должна быть установлена подчинённость компаний правилам противодействия вредоносному и незаконному контенту. Эти правила должны отвечать требованиям цифрового века.

Комитет считает, что закон о выборах и референдумах также должен соответствовать изменениям в избирательных технологиях. Предлагается создать открытый регистр всех политических сведений, чтобы каждый мог видеть, какие послания и кем распространяются.

Все политические сведения должны иметь цифровой импринт, указывающий, кто стоит за распространением, как это делается в отношении бумажной продукции. Факты информационного мошенничества должны наказываться штрафами от 20 тыс. фунтов и более в увязке с широтой распространения.

Сетевые медийные компаниии должны облагаться специальным налогом, средства от которого пойдут на регулирование информационных потоков в социальных сетях. Комитет считает, что налог позволит финансировать расширенную ответственность таких регуляторов, как Избирательная комиссия и Офис комиссара по вопросам информации. Эти деньги следует также расходовать на образовательные и публичные просветительные программы, обучающие пользователей выявлению фейковых новостей и дезинформации.

Кроме того, социальные сети должны подвергаться аудиту, проводимому независимым органом (правительственным регулятором) наподобие Управления по вопросам конкуренции и рынков.

В конечном счёте планируется привести Интернет к тем нормам, какие существуют для остальных СМИ, «вписав» его в политику правящих кругов Великобритании.

Доклад должен быть заслушан в британском парламенте в конце года.