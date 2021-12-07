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В Британии пообещали применить экономические и дипломатические меры против России из-за Украины

07 декабря 2021, 04:55  •  87 • Политика
После телефонных переговоров с лидерами США, Франции, Германии и Италии британский премьер Борис Джонсон выступил с заявлением относительно напряжённости между Москвой и Киевом.
Джонсон заметил, что главы всех перечисленных выше государств твёрдо стоят на позициях территориальной целостности Украины. По его словам, Лондон постарается не допустить агрессию России против Украины в любом её виде. И для этого Британия готова применять как экономические, так и дипломатические меры воздействия на Москву, приводит слова британского политика ТАСС.
Ранее "Царьград" сообщал, что лидеры США и четырёх европейских стран заявили о необходимости переговоров России и Украины под эгидой Парижа и Берлина.

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