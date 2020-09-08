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В Британии победил жир: "Сжигать калории" запретили законодательно

08 сентября 2020, 23:35  •  48 • В мире
В Британии полные празднуют официальную победу: в одном из вузов страны законодательно запретили даже употреблять слова "сжигать калории" и "уменьшить талию".
Интересные новости из Великобритании: Daily Mail пишет, что теперь фитнес-инструкторы и преподаватели физкультуры не смогут даже использовать в своей речи такие выражения, как "сжигать калории" и "уменьшить талию". Как постановили в студенческом совете Бристольского университета, такая риторика оскорбляет чувства полных людей и насаждает "токсичные идеалы" здорового питания.
Активисты уверены, что у худых людей слишком много привилегий. Они подвергли критике утверждения о том, что худощавость является признаком здоровья, и велели всем, кто связан с индустрией спорта, пройти специальный тренинг против "стигматизации, связанной с лишним весом".
Пока нововведения коснулись только одного университета, но нет сомнения, что другие вузы, а может быть, и города, с энтузиазмом примкнут к этой инициативе. И это может иметь самые тревожные последствия: как говорят критики нововведения, теперь само понятие "спорт" будет восприниматься как что-то негативное и оскорбительное для людей с лишним весом.
Вообще полные люди гораздо активнее и охотнее борются за свои права, чем занимаются в спортзале: так, художница Кристал Уолтер, которая тоже не из худышек, решила, что пора менять стандарты красоты. Как пишет "Экспресс газета", дама покусилась на святое - диснеевских принцесс: на её картинах Русалочка, Покахонтас, Бэлль, Жасмин и другие любимые с детства персонажи обросли лишними килограммами, и это зрелище - не для слабонервных.

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