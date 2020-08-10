В Британии от коронавируса лечат невозмутимым спокойствием

На прошлой неделе сразу несколько европейских стран объявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Повторная вспышка зафиксирована в Испании и Австрии, а власти Италии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации до середины октября. А в Великобритании возвращается масочный режим в общественных местах. О том, как лечат от коронавируса на Туманном Альбионе, иностранному корреспонденту «Нашей Версии» рассказал британский гражданин Пир Риаз Али Шах.

В Англии карантин ввели с опозданием, но довольно организованно. Везде появились дезинфекторы, тележки в супермаркетах мгновенно обрабатывались после использования. Авиасообщение со странами, которые не закрылись, сохранилось. В поездке за рубеж я и почувствовал недомогание и решил вернуться. По прилёте повышенную температуру не зафиксировали, но, как и всех прибывших, обязали заполнить карантинную карту с обязательством сидеть дома. На следующий день ко мне явилась полицейская с проверкой. А еще через день дома я потерял сознание и упал. В больнице, куда я отправился из-за травмы головы, мне сразу обработали дезинфектором руки и ноги, а также взяли анализ крови. Тест на ковид оказался положительным. Палата, куда меня положили, была рассчитана на шестерых. Кондиционер, кровать огорожена шторками. Но общению с товарищами по несчастью приватность не мешает. А вот телевизор не посмотришь. По телефону тоже говорить не дают – разве что можно разок позвонить домой. Ночью в палате дежурят две медсестры. Следят за приборами, каждый час переворачивают с боку на бок тяжёлых пациентов. Ещё две сестры в коридоре в резерве, если в какой-то из палат потребуется помощь.

Персонал вёл себя очень спокойно. Такое ощущение, что главная задача – не дать пациентам волноваться и запаниковать. Однажды ночью захрипел сосед, и я всполошился. Сестра тут же подключила его к кислороду и разъяснила мне, что беспокоиться не стоит. Каждое утро тебя обтирают, бреют, меняют постельное бельё. Тоже помимо прочего для поднятия настроения, наверное. Общение шутливо-игривое. Мне с улыбкой говорили, что маску уже можно не носить, а я возражал: для вас же стараюсь. Сам персонал работает в масках и пластиковых фартуках. Санитаров в скафандрах видел один раз. Пришли усиленно «обработать» соседа по палате. Видимо, помимо «короны» у него было ещё что-то инфекционное. Лечили меня антибиотиками, витаминами и прочими «стимуляторами». Плюс укол в живот от тромбов. На третий день появилась дие­толог. Убеждала усиленно питаться. «Прописала» два овощных салата в день, предоставив выбор остальных блюд мне. В коридоре располагался буфет, и буфетчицы постоянно приходили «соблазнять» напитками, пирожками и прочими вкусняшками. Не иначе вирус решили победить обжираловкой. На пятый день меня отвезли на томограф. Врач сказал: «Лёгкие чистые, температуры нет. Можно домой, а можно для спокойствия на денёк задержаться». Однако я предпочёл уехать. Лечебная бригада выстроилась в «почётный караул» с пожеланием не хворать, и я, как и прибыл, убыл из больницы в кресле на колёсах. С собой мне дали «стимуляторы» и «уколы в живот», делать которые врач меня обучил.

Мне повезло дважды. Во-первых, не оказался среди сотен тысяч умерших. Во-вторых, переболел достаточно легко. Двоюродный брат говорил, что так страдал от боли, что жить не хотелось. После его рассказа я и не хотел идти к врачам, успокаивал себя тем, что это не «корона». Не повторяйте этой ошибки. И будьте осторожны. Маска и антисептик полезны до, а не после.

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