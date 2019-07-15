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В Британии неуловимый джентльмен в латексе запугал жителей целого графства

15 июля 2019, 18:54  •  8 • В мире
Мужчина в латексном костюме наводит ужас на жителей британского Сомерсета. Несмотря на все усилия, полиция не в состоянии изловить хулигана.
В Британии неизвестный мужчина в чёрном латексном костюме терроризирует жителей графства Сомерсет. Он разгуливает по ночам в своём странном облачении и рычит на прохожих, показывая им непристойные жесты. Полиция ничего не может с этим сделать.
О мотивах мужчины ничего неизвестно. До сих пор он не причинил никому вреда, однако от встречи с ним женщины испытывают сильный шок, граничащий с психологической травмой.
Правоохранителям поступило больше двух десятков сообщений о выходках хулигана. Была предпринята спецоперация, чтобы его изловить, с привлечением вертолёта и служебных собак, однако найти странного типа так и не удалось. Тем не менее в полиции заверили, что поиски мужчины в чёрном костюме будут продолжены.

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