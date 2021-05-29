В Британии назвали три причины, почему новые санкции против России обречены на провал

Санкции против Путина и его союзников не работают, и на это есть три причины, пишет британское издание The Spectator.

После инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске на Западе заговорили о новых санкциях против России и Белоруссии. Однако британское издание The Spectator предупреждает, что это не только бессмысленно, но и опасно. И на это есть три причины.

Первая причина, по мнению издания, заключается в том, что запреты лишь настроят жителей России и Белоруссии против Запада. В частности, речь идёт о запрете на перелёты. Издание указывает, что для европейцев данная мера выглядит логично в свете произошедшего с самолётом Ryanair. Но проблема в том, что от этого пострадают исключительно простые люди.

Авторы The Spectator объясняют, что элита Белоруссии и так невыездная, поэтому ей в любом случае плевать на ограничения. А вот простые белорусы после такого могут изменить свои прозападные взгляды на прямо противоположные.

В долгосрочной перспективе от блокировки белорусских авиаперевозчиков выигрывают только Путин и Лукашенко, а западные компании ждут серьёзные издержки и потери,

- приводит Nation News пересказ одного из главных тезисов британского автора.

Причина номер два - новые санкции сделают из президента России Владимира Путина ещё большего героя. Издание напоминает, что Россия живёт под санкциями аж с 2007 года. А после 2014 года ограничения только усиливались. Но какой у всего этого итог?

Изменило ли это поведение Путина или Лукашенко? Ни на йоту! Напротив, Москве развязали руки, а Владимир Путин в глазах россиян стал героем, оппонирующим враждебным западным странам,

- говорится в статье.

Наконец причина номер три - каждый ответ Путина на санкции бьёт по Западу и делает Россию сильнее. The Spectator напоминает, как в 2014 году Россия в ответ на санкции ввела запрет на продукты питания из ЕС. Это нанесло европейским поставщикам серьёзный урон, а пищевая промышленность России, наоборот, получила серьёзный импульс для развития.

В качестве другого наглядного примера издание приводит историю с блокированием счетов русских бизнесменов и изъятием у них зарубежных активов. Путин отреагировал на это амнистией для всех, кто выведет деньги из офшоров обратно в Россию.

Получившаяся деофшоризация российской экономики привела к возвращению огромного капитала под юрисдикцию Москвы. Так Кремль только укрепил своё влияние на отечественный бизнес, а находиться под санкциями для российского бизнесмена превратилось из неприятности в почётный знак подлинного патриота,

- указывает The Spectator.

Подводя итог всему вышесказанному, британское издание рекомендует хорошенько подумать, прежде чем вводить сгоряча новые санкции.