В Британии назвали послание Путина грозой укладу жизни Запада

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Гэвин Уильямсон призвал не ослаблять защиту перед лицом эскалации угроз России.

Заявления президента России Владимира Путина о системах новейшего вооружения, сделанные им в ходе традиционного послания Федеральному собранию, являются угрозой укладу жизни Запада. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу. Такое развитие событий является еще одним напоминанием о том, что мы не должны ослаблять защиту", - заявил он газете Telegraph.

По словам главы оборонного ведомства Британии, Россия выбрала "скользкую дорогу эскалации провокаций".

Напомним, в четверг Владимир Путин рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения. В том числе президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил России входит 80 новых межконтинентальных баллистических ракет и 102 баллистические ракеты подводных лодок, а также три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".