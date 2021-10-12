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В Британии извинились за фейк о "Спутнике V": СМИ опубликовали опровержение с заявлением РФПИ
12 октября 2021, 21:05 • 91 • Политика
Британские СМИ извинились за публикацию фейка о том, что Россия якобы "украла формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca. "В статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - говорится в заявлении Daily Express.
В Британии извинились за публикацию фейка о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от COVID-19 у AstraZeneca, чтобы создать "Спутник V". Первой опровержение опубликовала газета Daily Express.
Речь идёт о статье таблоида The Sun, которую перепечатали другие британские СМИ. В материале утверждалось, что русские хакеры похитили у Британии наработки по вакцине AstraZeneca, чтобы создать на их основе русскую вакцину. При этом издание ссылалось на некие данные британских спецслужб.
- гласит сообщение газеты Daily Express.
Авторы оригинального текста в The Sun выпустили исправленную версию статьи с цитатами из заявления РФПИ.
Напомним, что в РФПИ разоблачили британский фейк, указав всего один простой факт. Русская и британская вакцины созданы на совершенно разных платформах. AstraZeneca использует в качестве платформы генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. А "Спутник V" создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Поэтому заявление, что "Спутник V" создан на основе AstraZeneca, не имеет научного смысла.
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