В Британии извинились за фейк о "Спутнике V": СМИ опубликовали опровержение с заявлением РФПИ

Британские СМИ извинились за публикацию фейка о том, что Россия якобы "украла формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca. "В статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - говорится в заявлении Daily Express.

В Британии извинились за публикацию фейка о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от COVID-19 у AstraZeneca, чтобы создать "Спутник V". Первой опровержение опубликовала газета Daily Express.

Речь идёт о статье таблоида The Sun, которую перепечатали другие британские СМИ. В материале утверждалось, что русские хакеры похитили у Британии наработки по вакцине AstraZeneca, чтобы создать на их основе русскую вакцину. При этом издание ссылалось на некие данные британских спецслужб.

До нашего сведения дошло, что это было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" общеизвестна. В статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),

- гласит сообщение газеты Daily Express.

Авторы оригинального текста в The Sun выпустили исправленную версию статьи с цитатами из заявления РФПИ.

Напомним, что в РФПИ разоблачили британский фейк, указав всего один простой факт. Русская и британская вакцины созданы на совершенно разных платформах. AstraZeneca использует в качестве платформы генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. А "Спутник V" создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Поэтому заявление, что "Спутник V" создан на основе AstraZeneca, не имеет научного смысла.