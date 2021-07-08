|
В Британии испугались подлодок России после инцидента с эсминцем Defender
08 июля 2021, 22:55 • 6 • Политика
Три подлодки России посылают Западу сигнал после инцидента с Defender. В Британии испугались ежегодного морского парада в Санкт-Петербурге. "Это демонстрация силы", - пишут британские СМИ.
Россия впервые отправила на военно-морской парад в Санкт-Петербурге три атомные подводные лодки. В Великобритании увидели в этом сигнал Западу после провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма.
Британское издание The Telegraph сообщает, что в понедельник 5 июля у входа в Балтийское море была замечена русская атомная подводная лодка проекта "Антей" с крылатыми ракетами на борту. Две другие атомные субмарины - это ударная подлодка и подлодка, вооружённая ядерными ракетами, пишет издание.
- пишет британская газета.
Издание спекулирует, что таким образом Россия реагирует на инцидент с британским эсминцем Defender, который 23 июня без разрешения вошёл в русские территориальные воды неподалёку от Крыма. По судну был открыт предупредительный огонь, что заставило британский корабль спешно уйти в международные воды. Примечательно, что после бравады по этому поводу Defender по-тихому покинул акваторию Чёрного моря.
Подпишитесь на нас
6
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2021, 23:55
|
06 июля 2021, 04:00
|
02 июля 2021, 11:05
|
03 июля 2021, 04:30
|
07 июля 2021, 10:15
|
04 июля 2021, 07:05
|
02 июля 2021, 20:15