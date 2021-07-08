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В Британии испугались подлодок России после инцидента с эсминцем Defender

08 июля 2021, 22:55  •  6 • Политика
Три подлодки России посылают Западу сигнал после инцидента с Defender. В Британии испугались ежегодного морского парада в Санкт-Петербурге. "Это демонстрация силы", - пишут британские СМИ.
Россия впервые отправила на военно-морской парад в Санкт-Петербурге три атомные подводные лодки. В Великобритании увидели в этом сигнал Западу после провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма.
Британское издание The Telegraph сообщает, что в понедельник 5 июля у входа в Балтийское море была замечена русская атомная подводная лодка проекта "Антей" с крылатыми ракетами на борту. Две другие атомные субмарины - это ударная подлодка и подлодка, вооружённая ядерными ракетами, пишет издание.
Это единственные атомные подводные лодки на Балтике. Это демонстрация силы как для домашней, так и для иностранной аудитории,
- пишет британская газета.
Издание спекулирует, что таким образом Россия реагирует на инцидент с британским эсминцем Defender, который 23 июня без разрешения вошёл в русские территориальные воды неподалёку от Крыма. По судну был открыт предупредительный огонь, что заставило британский корабль спешно уйти в международные воды. Примечательно, что после бравады по этому поводу Defender по-тихому покинул акваторию Чёрного моря.

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