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В Британии будут бороться с "самым грозным оружием России" с помощью искусственного интеллекта и тактики

12 сентября 2019, 06:54  •  60 • В мире
"Самое грозное и опасное оружие" России назвал помощник начальника штаба Королевских ВВС Британии Джулиан Болл, заявив при этом, что британские военные должны дать на это вооружение "скорый ответ".
Как сообщает британское издание Jane's 360, речь идет о ЗРК С-400 "Триумф", подвижном береговом РК "Бастион-П", а также оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".
По словам Болла, Москва прибегает к такой "тактике ведения военных действий", которые заставляют сомневаться в возможности немедленного реагирования Британии на изменчивую ситуацию в различных спорных регионах.
На "зоны ограничения", которые создаются Россией, Британия может ответить при помощи применения искусственного интеллекта, создания перспективных видов вооружений. Кроме того, британским военным необходимо "изменить тактику ведения военных действий".
Напомним, ранее британский генерал, глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс призвал к чрезвычайным мерам ради глобального противостояния с Россией. По его словам, наступление должно вестись "в киберпространстве и на поле боя", а действовать Лондону следует "в духе отравления Скрипалей".
Генерал Сандерс потребовал, чтобы комитет Cobra в британском правительстве продолжал пользоваться чрезвычайными полномочиями круглый год и обеспечивал "большую игру" против России.
Исторический термин "большая игра" ранее обозначал противостояние Российской и Британской империй на протяжении XIX века, в первую очередь в Центральной и Южной Азии. Теперь, настаивает Патрик Сандерс, Лондон должен вести войну с Россией уже "на стероидах".

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