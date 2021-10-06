В Бразилии установлен "кокаиновый рекорд": Полиция отчиталась о спецоперации

Федеральная полиция отчиталась о спецоперации, проведённой в порту Рио-де-Жанейро. В Бразилии установлен "кокаиновый рекорд". Счёт идёт на тонны.

Федеральная полиция в контейнерах в порту Рио-де-Жанейро обнаружила примерно пять тонн кокаина. Установлено, что груз был приготовлен к отправке морем в Мозамбик, откуда его транспортируют в Испанию. Запрещённые вещества спрятали внутри ящиков с порошковым мылом.

По данным портала Extra Globo, это самое крупное изъятие наркотиков в штате. Спецоперацию удалось провести благодаря информатору, позвонившему на горячую линию и сообщившему о готовящейся отправке груза. Координатор горячей линии Хосе Антонио Борхес Фортес сообщил, что полученные по телефону сведения были достаточно полными и точными, чтобы установить местонахождение запрещённых веществ.

В Бразилии установлен "кокаиновый рекорд" благодаря служебным собакам. Именно они указали на контейнеры с "мылом". Сначала обнаружилось 4,3 тонны наркотиков, а в процессе перемещения веществ сотрудники Федеральной полиции нашли ещё один ящик с 700 килограммами кокаина.