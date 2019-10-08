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В Бразилии обнаружили бутылку с дерзким посланием от советских моряков
08 октября 2019, 16:39 • 167 • В мире
Бразильские отдыхающие обнаружили на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку, в которой было запечатано послание на русском языке. Судя по тексту, это было весьма дерзкое письмо от советских моряков.
15 друзей приехали отдохнуть на атлантическое побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Одна из девушек-студенток обнаружила, что ее десятилетний брат пинает какую-то бутылку с бумажкой внутри.
Но прочесть послание никто из отдыхающих не смог. Во-первых, бумага намокла, во-вторых, текст оказался на русском языке.
"Все были заинтригованы содержанием письма, - цитирует студентку издание GLOBO. - У каждого были свои предположения: может, это карта сокровищ или любовное письмо".
Ответить на вопрос, что в письме, попытались в группе студентов UFPel, где была размещена фотография таинственного послания. Всего за несколько минут было прислано две тысячи сообщений, а одна из девушек, знающая русский язык, перевела письмо.
Судя по тексту, фото которого публикует издание, это весьма дерзкое послание от советских моряков. По фотографии можно прочитать следующую фразу:
"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", - говорится в послании.
Очевидно, что речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. Что касается приказов и постановлений, то, скорее всего, речь идет о так называемом "сухом законе", который был введен Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года.
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