В Бразилии обнаружили бутылку с дерзким посланием от советских моряков

15 друзей приехали отдохнуть на атлантическое побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Одна из девушек-студенток обнаружила, что ее десятилетний брат пинает какую-то бутылку с бумажкой внутри.

Но прочесть послание никто из отдыхающих не смог. Во-первых, бумага намокла, во-вторых, текст оказался на русском языке.

"Все были заинтригованы содержанием письма, - цитирует студентку издание GLOBO. - У каждого были свои предположения: может, это карта сокровищ или любовное письмо".

Ответить на вопрос, что в письме, попытались в группе студентов UFPel, где была размещена фотография таинственного послания. Всего за несколько минут было прислано две тысячи сообщений, а одна из девушек, знающая русский язык, перевела письмо.

Судя по тексту, фото которого публикует издание, это весьма дерзкое послание от советских моряков. По фотографии можно прочитать следующую фразу:

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", - говорится в послании.

Очевидно, что речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. Что касается приказов и постановлений, то, скорее всего, речь идет о так называемом "сухом законе", который был введен Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года.