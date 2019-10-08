В Бразилии гадают над дерзким письмом советских моряков: Чернила стерлись, но шанс расшифровать есть

Ранее, напомним, группа бразильских туристов случайно обнаружила на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с запиской на русском языке внутри. Сразу понять, о чем говорилось в записке, отдыхающие не смогли - часть текста была размыта водой, чернила стерлись. Да и язык оказался непонятным.

После публикации фото послания на местном форуме выяснилось, что это - послание от советских моряков, пишет Globo. И, судя по его содержанию, весьма дерзкое. Написано письмо было, судя по содержанию текста, во времена "сухого закона", инициированного Михаилом Горбачевым.

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", - говорится в послании.

Но дальше прочитать текст сложно. И пока над посланием советских моряков гадают ученые из лаборатории по сохранению и восстановлению бумаги Федерального университета Пелотаса (UFPel).

Отмечается, что шанс в скором времени полностью расшифровать послание все же есть: чернила стерлись, но рельеф надписи, продавленный авторучкой, все же сохранился. Именно по нему специалисты университета и попытаются восстановить весь текст полностью.