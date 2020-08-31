В Братиславе назвали неадекватным ответ Москвы высылку словацких дипломатов

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В Республике объяснили, чем занимаются ее представители в РФ

В Братиславе ожидали высылку трех сотрудников димписсии Словакии из Москвы в качестве ответного шага России на недавнюю высылку трех наших дипломатов из словацкой столицы. Тем не менее, министр иностранных дел страны Иван Корчок заявил, что не считает ответную реакцию российских властей "адекватной".

"Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии", – цитирует РИА "Новости" Корчка.

Он объявил, что Братислава отправляет на дипломатическую службу сотрудников исключительно с целью развития двусторонних отношений и сотрудничества с Россией.

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало, что посол Словакии Петер Припутен был вызван 31 августа на Смоленскую площадь, где ему объявили в высылке из Москвы трех словацких дипломатов.

В МИД РФ заявили, что данное решение принято по принципу взаимности в связи с "безосновательной высылкой" 10 августа трех российских сотрудников нашей дипмиссии в Словакии.

Тогда свой шаг устами премьер-министра страны Игора Матовича Братислава связала с убийством в 2019 г. в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. У себя в "Фейсбук" Матович отметил, что Словакия является "суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила".

Западные СМИ полагают, что выслали наших дипломатов из Братиславы из-за шпионажа.

