Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Главная / Политика

В Братиславе назвали неадекватным ответ Москвы высылку словацких дипломатов

31 августа 2020, 20:20  •  17 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
В Республике объяснили, чем занимаются ее представители в РФ
В Братиславе ожидали высылку трех сотрудников димписсии Словакии из Москвы в качестве ответного шага России на недавнюю высылку трех наших дипломатов из словацкой столицы. Тем не менее, министр иностранных дел страны Иван Корчок заявил, что не считает ответную реакцию российских властей "адекватной".
"Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии", – цитирует РИА "Новости" Корчка.
Он объявил, что Братислава отправляет на дипломатическую службу сотрудников исключительно с целью развития двусторонних отношений и сотрудничества с Россией.
Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало, что посол Словакии Петер Припутен был вызван 31 августа на Смоленскую площадь, где ему объявили в высылке из Москвы трех словацких дипломатов.
В МИД РФ заявили, что данное решение принято по принципу взаимности в связи с "безосновательной высылкой" 10 августа трех российских сотрудников нашей дипмиссии в Словакии.
Тогда свой шаг устами премьер-министра страны Игора Матовича Братислава связала с убийством в 2019 г. в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. У себя в "Фейсбук" Матович отметил, что Словакия является "суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила".
Западные СМИ полагают, что выслали наших дипломатов из Братиславы из-за шпионажа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белоруссии
31 августа 2020, 01:05
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навальному
31 августа 2020, 01:05
Кто пытается подставить Сергея Глазьева: вскрылась ложь о девальвации рубля
31 августа 2020, 10:15
Украина продана частной военной компании: "Купили с потрохами" - через Порошенко
31 августа 2020, 12:05
Перевозку Навального замедлили "тревожные результаты". Немецкие врачи встали на сторону русских?
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"...
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ продан...
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белору...
31 августа 2020, 01:05
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навально...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
25 августа 2020, 23:10
"Хайли лайкли это кокаин": Как немецкая экспертиза Навального обросла нарковерсиями
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.