В бой пойдут одни... микросхемы: Пентагон готовится заменить пилотов искусственным интеллектом

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало подготовку к полёту реактивного учебного самолёта, который будет пилотировать искусственный интеллект. Ожидается, что первый такой полёт состоится уже в 2023 году, сообщил сайт Defense Brief.

Как сообщил специализированный сайт, есть несколько этапов, которых необходимо достичь в рамках программы Air Combat Evolution (ACE).

"Мы уделяем самое большое внимание переходу алгоритмов искусственного интеллекта от моделирования к реальным, поскольку мы готовимся к полётам самолётов в реальном времени в конце 2021 года", - сказал полковник Дэн Яворсек, менеджер отдела стратегических технологий DARPA.

По его словам, переход от тренажёров и компьютерного моделирования в реальный мир является критическим испытанием для большинства алгоритмов искусственного интеллекта. Фактически предыдущие попытки были ограничены только этими типами переходов.

Целью программы ACE, стартовавшей в 2020 году, является развитие надёжной, масштабируемой, управляемой ИИ-автономии для воздушного боя, используя воздушные бои при участии человека и машины в качестве основной задачи. Так, в августе 2020 года Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса (APL) провела испытания AlphaDogfight программы ACE. Это был поединок восьми команд, где ИИ управлял симуляторами F-16 в воздушных боях. Люди при этом потерпели поражение пять раз из пяти.

В феврале 2021 года команды разработчиков алгоритмов ACE завершили новый уровень имитации воздушных боёв с искусственным интеллектом. Команда продолжает разрабатывать и расширять среду моделирования для этого этапа программы ACE.

"Эти новые взаимодействия представляют собой важный шаг в укреплении доверия к алгоритмам, поскольку они позволяют нам оценить, как агенты ИИ справляются с явными огневыми ограничениями, установленными для предотвращения братоубийства. Это чрезвычайно важно при работе с наступательным оружием в динамичной и запутанной среде, которая включает пилотируемый истребитель, а также даёт возможность повысить сложность и совместимость, связанные с маневрированием двух самолётов по отношению к противнику, - добавил полковник Яворсек.