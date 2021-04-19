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В борьбу за место канцлера ФРГ вступила противница "Северного потока-2"
19 апреля 2021, 17:40 • 97 • Политика
Представительница партии "зеленых" Бербок призвала МИД страны громче доносить свою позицию по Украине и российской трубе
На сегодняшнем заседании федерального правления партии "Союз-90"/"Зеленые" "экологи" определились со своим кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах в Бундестаг. Им стала ярая противница газопровода "Северный поток-2" сопредседатель политсилы Анналена Бербок. Об этом сообщила газета Deutsche Welle.
Окончательно претендент от "зеленых" будет утвержден на федеральном съезде, который должен пройти 11-13 июня.
Отмечается, что партия по опросам стабильно удерживает второе место, уступая лидеру – правящему консервативному блоку ХДС/ХСС – каких-то 3-5%.
"Экологи" будут выдвигать своего кандидата в кресло главы кабмина впервые за 40-летнюю историю политдвижения, указывает издание.
В случае вхождения "зеленых" в следующее правительство ФРГ на правах младшего партнера, Бербок может занять должность вице-канцлера и возглавить одно из ключевых ведомств, например, МИД.
Возможная преемница действующего шефа немецкого кабмина Ангелы Меркель известна своими резкими заявлениями в адрес России. Кроме того Бербок выступает против строительства строительства "СП-2". В свое время она призывала Берлин выработать "ясную позицию" по отношению к Москве.
По мнению 40-летнего политика, властям Германии нужно отказаться от политической поддержки балтийского проекта, т.к. газопровод "является серьезной атакой на интересы в области безопасности, в том числе восточноевропейских соседей" Евросоюза. Бербок предприняла попытку провести в Бундестаге резолюцию против реализации "СП-2", но безуспешно.
Сегодня она также не преминула коснуться темы российской трубы и нашей страны в целом. Фрау Бербок считает, что Брюсселю следует выработать общую позицию в отношении Москвы, для чего необходима жесткость с сохранением возможности диалога.Политик считает, что "Европа будет стерта", если голос МИД ФРГ будет недостаточно силен, что показали примеры событий на Украине и проект "Северный поток-2", сообщает "Регнум".
Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. Ангела Меркель больше не будет бороться за кресло канцлера ФРГ.
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